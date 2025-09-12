دولت به فکر کنترل بازار باشد؛حمله اسرائیل به قطر با همکاری آمریکا بود

به گزار خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تقویت مؤلفه‌های قدرت، اظهار کرد: یکی از این مؤلفه‌ها مردم هستند و ملت ما هرگز نیز زیر بار ذلت و خواری دشمنان نخواهند رفت.

وی با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل به دنبال ذلت ملت ایران هستند، افزود: دشمن به دنبال تزریق نا امیدی در جامعه است و ما باید با انسجام و همدلی در کنار مسئولان به دنبال پیشرفت و توسعه کشورمان باشیم.

امام جمعه یاسوج در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حمله اسرائیل به قطر و شهادت جمعی از فرماندهان حماس اشاره کرد و ادامه داد: این حمله با همکاری و طراحی آمریکا و کشورهای اروپایی از جمله انگلیس انجام شد و این در حالی بود که در قطر مذاکرات و میانجی گری بین حماس و رژیم صهیونی در حال انجام بود.

وی با اشاره به اینکه نطفه استکبار و در رأس آنها آمریکا و رژیم صهیونی در خون و جنایت پرورش یافته است، تاکید کرد: در زمان حمله ایران به قطر پدافند عمل کرد اما چرا در موقع حمله رژیم صهیونی به قطر پدافند کار نکرد؟، این موضوع مشکوک است و چیزی جز ذلت و خواری کشورهای عربی را نشان نمی‌دهد.

برخی از کشورهای عربی فقط نام ملسمان بودن را یدک می کشند

آیت الله حسینی با بیان اینکه کشورهای مسلمان هی حرکتی برای جلوگیری از جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونی انجام نمی‌دهند، بیان کرد: باید گفت خیلی از این کشورها شاید فقط نام مسلمان بودن را یدک می کشند و غیرتی ندارند.

کشورهای عربی به جای محکومیت رژیم صهیونی، ایران را محکوم به تحویل جزایر می‌کند

وی پاسخ ندادن به حرکات رژیم صهیونی از سوی جامعه اسلامی را به معنای پذیرش ذلت عنوان کرد و گفت: برخی کشورهای عربی به جای مسئول دانستن آمریکا و محکومیت رژیم صهیونی در حمله به قطر، ایران را محکوم به تحویل جزایر سه گانه می‌کنند که این مسئله خجالت آور است.

دولت به فکر معیشت مردم باشد و بازار را کنترل کند

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج به موضوع گرانی‌های بازار اشاره کرد و افزود: دولت به فکر معیشت مردم باشد و بر روند قیمت‌ها و اجناس نظارت کند.

وی با بیان اینکه بازاریان نیز در فروش اجناس انصاف را رعایت کنند، اظهار کرد: فروش کالا به گونه‌ای نباشد که با سودهای آن چنانی باعث شود که قشر متوسط جامعه هم نتواند از برخی از اجناس و کالاها محروم بماند.

کنتورهای آب، برق و گاز به موقع قرائت شود

آیت الله حسینی همچنین به موضوع قرائت کنتورهای آب، برق و گاز اشاره کرد و ادامه داد: مأمورین آب برق و گاز به موقع کار قرائت را انجام دهند تا مردم در سخنی و تنگنا قرار نگیرند.

زبان فارسی را پاس بداریم

وی به مناسبت‌های پیش رو از جمله روز شعر و ادب فارسی و گرامیداشت شهریار اشاره داشت و تاکید کرد: زبان فارسی، زبان ملت قهرمان ایران و دانشمندان بزرگی است و چه اشکالی دارد که ورودی شهرها را با زبان فارسی بنویسیم، لزوم نوشت اسامی شهرها با زبان انگلیسی چیست؟

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه زبان عربی زبان وحی بوده و صحبت کردن با این نوع زبان مستحب است، گفت: آیا انگلیسی صحبت کردن ثواب دارد؟، کشور انگلیس جز غارت و چپاول کشورها چیزی نداشته است.

وی بر لزوم فرهنگ سازی بر زبان فارسی و نام گذاری مکان‌ها با زبان فارسی تاکید کرد و گفت: بنویسید و فرهنگ سازی کنیم که فرهنگ و زبانمان را در مقابل تهاجمات دشمن حفظ کنیم.