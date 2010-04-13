به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارجی شرایط صدور مجوز برای فعالیت اشخاص حقیقی و شرایط اعضاء هیئت مؤسس و هیئت امنا یا هیئت مدیره اشخاص حقوقی به شرح زیر است:

شرایط عمومی

تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از آن برای متقاضیان ذکور، داشتن حداقل 30 سال سن و تاهل شرایط عمومی برای دریافت مجوز تأسیس به شمار می آید.

شرایط اختصاصی

داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل آن، دارا بودن توانایی لازم برای انجام وظایف و امور مربوط، آشنایی نسبی با حداقل یکی از زبانهای خارجی، آشنایی و سابقه کار در امور فرهنگی، آموزشی یا خدمات دانشجویی شرایط اختصاصی اعطای مجوز است.

وظایف و مسئولیتهای مؤسسات و شرکتها

به گزارش مهر، شرکتها و موسسات باید اطلاعات کامل و واقعی به متقاضی تحصیل در خارج از کشور در خصوص نوع و میزان خدمات و تعهدات خود ارائه دهند و با متقاضی قرارداد منعقد کنند. همچنین باید بخشنامه‌ها و دستورالعملهای صادر شده توسط کارگروه نظارت را رعایت کنند.

مؤسسات و شرکتها صرفا می‌توانند از دانشگاهها و مراکز آموزشی خارجی که ارزش مدرک تحصیلی آنها در مقطع مورد نظر به تایید وزارتخانه‌های ذیربط رسیده باشد برای متقاضیان تقاضای پذیرش کنند.

متقاضیان باید سوابق تحصیلی و تجارب شغلی متقاضی اخذ مجوز، پیشنهاد تفضیلی (پروپزال) خود شامل نحوه ارتباط مؤسسه با دانشگاههای خارج از کشور و چگونگی اخذ پذیرش، کشورهای حوزه فعالیت مؤسسه، امکانات کالبدی مؤسسه، امکانات پرسنلی در سطح کشورهای حوزه فعالیت و رشته‌های تحصیلی موضوع فعالیت را به وزارت علوم ارائه دهند.