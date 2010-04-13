به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، محمدرضا جولایی بعد از ظهر سه شنبه در جمع شماری از خبرنگاران افزود: برداشت این میزان گاز ترش نسبت به سال 87 حدود 28 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: گاز ترش دریافتی از میدان گازی پارس جنوبی پس از شیرین سازی در فازهای یک تا 10 این مجتمع به خط لوله سراسری گاز تزریق شده است .

سرپرست امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اضافه کرد: طی این مدت بیش از 59 میلیارد متر مکعب گاز شیرین در پالایشگاه های پنج گانه این مجتمع تولید شد .

جولایی با اشاره به رشد 87 درصدی تولید میعانات گازی پالایشگاه های این مجتمع در سال گذشته اظهار داشت: پارسال بیش از 137 میلیون بشکه میعانات گازی در پنج پالایشگاه پارس جنوبی تولید و بیشتر آن به خارج از کشور صادر شده است .

وی گفت: در این مدت بیش از یک میلیون تن LPG (گاز مایع بوتان و پروپان) در پالایشگاه های پارس جنوبی تولید شده است که نسبت به سال 1387 حدود 47 درصد رشد نشان می دهد.

سرپرست امور هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار داشت: در سال گذشته 263 هزار تن گوگرد گرانول در پارس جنوبی تولید شده که از رشد 19 درصدی برخوردار بوده است .

جولایی افزود: در این مدت یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب گاز نیز به منظور تامین خوراک به پتروشیمی پارس در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ارسال شده که نسبت به سال ماقبل آن 30 درصد رشد داشته است .

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان بزرگترین مجتمع تولید گاز کشور بیش از 40 درصد از گاز مورد نیاز کشور را در 10 فاز پالایشگاهی تامین می کند.