معلمان پیش از موعد بازنشسته نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در گردهمایی معلمان نمونه آموزش و پرورش شهر تهران که شب دوشنبه در برج میلاد برگزار شد، با اعلام این مطلب افزود: اگر بخواهیم در کشورمان دانش‌آموزانی داشته باشیم که بتوانند با سلامتی کامل روحی به کسب علم بپردازند، باید به نیازهای مادی و معنوی معلمان توجه بسیاری کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: یک معلم در کار‌های خود باید آرامش روحی داشته باشد تا ابتکارات از وی بجوشد و دانش‌آموز را به تفکر وادار کند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه ذهن آرام معلم در ایجاد تفکر دانش آموزان موثر است، اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش با برنامه‌ریزی‌های متفاوت و اساسی به تقویت این وزارتخانه بپردازد و مجلس شورای اسلامی از تمام برنامه‌های وی که باعث ارتقای سطح کشور و معلمان شود حمایت می کند تا معلمان بتوانند با فراغ خاطر به نیاز علمی و آموزشی دانش‌آموزان بپردازند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به بازنشستگی پیش از موعد معلمان انتقاد کرد و گفت: معلمان نباید زودتر از موعد مقرر، بازنشسته شوند و باید از ظرفیتهای آنها در نظام تعلیم و تربیت استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مجلس آموزش و پرورش را در برنامه های خود یاری می کند، افزود: وزیر آموزش و پرورش به نیازهای رفاهی و حقوقی معلمان توجه ویژه ای داشته باشد.

لاریجانی با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه افزود: این دو سند مهم کشوری می‌تواند ما را در کمک به آموزش و پرورش یاری کند و کشوری به توسعه دست می‌یابد که اراده افراد و خواست ملی در کنار هم قرار گیرند و خواسته‌های کلان با اراده افراد انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنابراین زمانی کشوری توسعه می‌ یابد که ظرفیت نیروی‌انسانی قوی و همگرا داشته باشد و وزارت آموزش و پرورش در رسیدن کشور به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله سهیم بوده و بسیار مؤثر است.