وجود 23 میدان مشترک نفت و گاز در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید رودساز امروز در دوره آموزشی تکمیلی آشنایی با مبانی کلیات صنعت نفت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر ایران دارای 23 میدان مشترک نفت و گاز با کشورهای کویت، عراق، قطر، عمان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکمنستان است، گفت: در برنامه پنجم توسعه اولویت بندی برای تخصیص منابع مالی نسبت به توسعه مخازن مشترک نفت و گاز ، به کارگیری تکنولوژی های جدید تولید و بهره برداری و توسعه فعالیتهای اکتشافی در مخازن مرزی در صدر فعالیتهای وزارت نفت قرار گرفته است.

مدیر کل نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با اشاره به انجام فعالیتهای اکتشافی در 16 بلوک اکتشافی فارسی، ایرانمهر، فروز، دیر، توسن در منطقه خلیج فارس و بلوک های خشکی اناران، زواره کاشان، منیر، مهر، کوهدشت، ساوه، گرمسار، دانان، مغان و خرم آباد تصریح کرد: همچنین در حال حاضر تعداد 145 میدان و 297 مخزن نفت و گاز در کشور کشف شده است.

وی با اشاره به وجود 102 میدان نفتی و 43 میدان گازی کشف شده در ایران اظهار داشت: هم اکنون تعداد 205 مخزن نفتی و 92 مخزن گاز طبیعی نیز در سراسر کشور شناسایی شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن 208 میلیارد و 89 میلیون بشکه ذخایر هیدروکربوری مایع یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار می رود، بیان کرد: بر اساس برآوردهای انجام گرفته تاکنون بیش از 137 میلیارد بشکه از ذخایر نفت و 29 تریلیون متر مکعب از ذخایر گاز طبیعی ایران دست نخورده مانده است.

وی از میدان گچساران با در اختیار داشتن سه مخزن نفتی با ذخیره درجای 66.7 میلیارد بشکه و ذخیره نهایی 23.7 میلیارد بشکه به عنوان بزرگترین میدان نفتی ایران یاد کرد و افزود: همچنین میدان مشترک پارس جنوبی با در اختیار داشتن بیش از 509 تریلیون فوت مکعب گاز قابل برداشت بزرگترین میدان گازی ایران است.

رودساز با تاکید بر اینکه هم اکنون ایران 11 درصد ذخایر نفت ، 16 درصد ذخایر گاز و 5 درصد از تولید نفت خام جهانی را در اختیار دارد، تصریح کرد: همچنین در حال حاضر ایران 13.4 درصد ذخیره نفت سازمان اوپک و 12.3 درصد تولید نفت کشورهای عضو اوپک را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به تولید ثانویه در 10 مخزن نفتی با تزریق به شکل فشار افزایی، خاطر نشان کرد: در حال حاضر عراق با در اختیار داشتن 115 میلیارد بشکه ذخایر قابل استحصال نفت می تواند سقف تولید نفت خود را تا 6 میلیون بشکه در روز افزایش دهد اما قطعا این تولید پایدار و دائم نخواهد ماند.