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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

استقلال با یک غایب و یک تغییر در ترکیب مقابل سپاهان

استقلال با یک غایب و یک تغییر در ترکیب مقابل سپاهان

تیم فوتبال استقلال در شرایطی رو در روی سپاهان قرار می گیرد که آبی ها یک بازیکن خود را در اختیار ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر، فردا یکشنبه در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف سپاهان خواهد رفت؛ دیداری که آبی‌پوشان در آن یک غایب قطعی دارند و با یک تغییر در ترکیب اصلی خود به میدان می‌روند.

مهران احمدی به دلیل مصدومیت همچنان شرایط همراهی استقلال را ندارد و تنها غایب آبی‌پوشان در این مسابقه خواهد بود.

از سوی دیگر، سهراب بختیاری‌زاده سرمربی استقلال تصمیم گرفته است علیرضا کوشکی را به دلیل رفتاری که این بازیکن پس از تعویض در دیدار هفته گذشته برابر نساجی داشت، از ترکیب اصلی خارج کند. به این ترتیب، کوشکی در دیدار مقابل سپاهان روی نیمکت خواهد نشست.

در همین حال، انتظار می‌رود بختیاری‌زاده در پست وینگر چپ از محمدحسین اسلامی استفاده کند تا ترکیب استقلال نسبت به دو دیدار ابتدایی فصل دستخوش تغییر شود.

دیدار استقلال و سپاهان از ساعت ۱۹:۳۰ روز یکشنبه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6923849
بهنام روان پاک

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