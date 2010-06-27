باند بازی برخی مسئولان مردم را به نظام بی اعتماد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری شامگاه شنبه در جمع برخی مدیران استان، افزود: این مسئله باعث می شود که عقیده و فکر مردم متزلزل شده و نسبت به اساس مملکت بی اعتماد شوند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید طبق قانون به وظیفه خود عمل کنند، تصریح کرد: در خدمت رسانی به مردم نباید تبعیض و تفاوتی قائل شد زیرا خدا تبعیض و باندبازی را لعنت کرده است و از کسانی که اقدام به این کار کنند، انتقام می گیرد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد همچنین نسبت به جذب مردم تاکید کرد و بیان داشت: مسئولان باید به فرامین رهبر معظم انقلاب در خصوص جذب حداکثری عمل کنند.

آیت الله ملک حسینی با انتقاد از رواج تهمت و دروغ در جامعه گفت: اگر کسی یک گناه شخصی کرد آنچنان بر علیه اش می گویند و عرصه را بر او تنگ می نمایند تا از میدان بدر شود.

وی همچنین بیان کرد: کسانی که اعتقاد به این نظام ندارند، می توانند در این مملکت زندگی کنند اما حق ندارند اقدام به فساد و آشوب کنند و مردم را وادار نمایند به خیابانها بریزند.

آیت الله ملک حسینی افزود: خواسته و هدف دشمنان نظام این است که مردم ما به جان هم بیفتند و اتحاد و همدلی در بین آنها نباشد.

آیت الله ملک حسینی همچنین خطاب به مسئولان تاکید کرد: پول های این مملکت را صرف جوانان کنید که به تباهی گرفتار نشوند زیرا اگر جوانی به تباهی گرفتار شد، مظلمه آن به گردن مسئولین است.

وی افزود: سالهاست که خسارات ناشی از جنگ جبران شده است و اکنون باید برای جوانان کشور هزینه کنند زیرا جوانی که فاسد و معتاد شد دیگر نمی تواند در جبهه و جهاد حضور یابد و در مقابل دشمن سینه سپر کند.