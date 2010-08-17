10 پروژه انتقال و فوق توزیع برق در سمنان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن مسلمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران سمنان گفت: این طرح ها با سرمایه گذاری بیش از 150 میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه سه پست 230 کیلو ولت در سمنان، دامغان و گرمسار از طرح های آماده بهره برداری است، گفت: افزایش قدرت پست 63 کیلوولت آرادان، ارتباط فیبر نوری پست 400 کیلو ولت شاهوار با پست 230 کیلو ولت شاهرود و خط 63 کیلوولت میامی کالپوش از دیگر طرحهاست.

به گفته وی، افتتاح پست 63 کیلولت سیار کالپوش و افزایش ظرفیت پست بیارجمند، احداث خط مدار دوم 230 کیلو ولت پست آهوان به پست 230 کیلوولت سمنان و احداث بانک خازنی در پست 63 کیلولت صنعتی شرق یک سمنان نیز در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

مسلمی ادامه داد: افزایش ضریب اطمینان برق رسانی به شبکه محلی و افزایش قابلیت مانور شبکه منطقه از اهداف بهره برداری از این طرح ها می باشد که باعث جبران افت ولتاژ منطقه و بهبود شاخص های وضعیت برق در استان می شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان اضافه کرد: فراهم شدن امکان برق رسانی و ارائه خدمات به مشترکان جدید بویژه مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی و ایجاد ایجاد بستر مطمئن مخابراتی برای ارسال دیتا، مکالمات و اطلاعات در سطح شبکه سراسری با بهره برداری از این طرح ها میسر می شود.