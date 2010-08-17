  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۲۰

در هفته دولت؛

10 پروژه انتقال و فوق توزیع برق در سمنان به بهره برداری می رسد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان گفت: 10 پروژه انتقال و فوق توزیع برق شرکت برق منطقه ای سمنان در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن مسلمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران سمنان گفت: این طرح ها با سرمایه گذاری بیش از 150 میلیارد ریال اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه سه پست 230 کیلو ولت در سمنان، دامغان و گرمسار از طرح های آماده بهره برداری است، گفت: افزایش قدرت پست 63 کیلوولت آرادان، ارتباط فیبر نوری پست 400 کیلو ولت شاهوار با پست 230 کیلو ولت شاهرود و خط 63 کیلوولت میامی کالپوش از دیگر طرحهاست.

به گفته وی، افتتاح پست 63 کیلولت سیار کالپوش و افزایش ظرفیت پست بیارجمند، احداث خط مدار دوم 230 کیلو ولت پست آهوان به پست 230 کیلوولت سمنان و احداث بانک خازنی در پست 63 کیلولت صنعتی شرق یک سمنان نیز در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

مسلمی ادامه داد: افزایش ضریب اطمینان برق رسانی به شبکه محلی و افزایش قابلیت مانور شبکه منطقه از اهداف بهره برداری از این طرح ها می باشد که باعث جبران افت ولتاژ منطقه و بهبود شاخص های وضعیت برق در استان می شود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان اضافه کرد: فراهم شدن امکان برق رسانی و ارائه خدمات به مشترکان جدید بویژه مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی و ایجاد ایجاد بستر مطمئن مخابراتی برای ارسال دیتا، مکالمات و اطلاعات در سطح شبکه سراسری با بهره برداری از این طرح ها میسر می شود.

کد مطلب 1135545

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها