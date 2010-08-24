کارمند لبنانی مظنون به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی تحت بازجویی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع امنیتی لبنانی تصریح کرد : شاخه اطلاعات در نیروهای امنیتی از ط. ب کارمند وزارت ارتباطات مظنون به ارتباط با اسرائیل بازجویی کردند.

این منبع افزود : تحقیقات مراحل اولیه را طی می کند و جزییات فعالیت وی هنوز مشخص نشده است.

این دومین کارمند در وزارت ارتباطات لبنان مظنون به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی است مورد بازجویی واقع می شود؛ در هفتم آگوست دادگاه نظامی لبنان "میلاد عید" مظنون به جاسوسی برای اسرائیل را به این دادگاه فرا خواند.

نیروهای امنیتی پیشتر،"شربل قزی" یک تکنسین فنی شرکت الفا را به اتهام کمک به اسرائیل و جاسوسی برای این رژیم بازداشت کرده بود.

شایان ذکراست که موضوع جاسوسی برای رژیم صهیونیستی هم اکنون یکی از پرونده های حساس لبنان محسوب می شود که سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله بر ضرورت اعدام جاسوسان رژیم اشغالگر قدس به سبب آنکه امنیت و ثبات لبنان را در معرض تهدید قرار داده اند، تاکید کرده است.