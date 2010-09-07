شعب بانک مسکن کرمانشاه 15 هزار فقره تسهیلات پرداخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، فریبرز نعیمی بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شعب بانک مسکن در سال گذشته 15 هزار و 140 فقره تسهیلات با رقمی بالغ بر هزارو830 میلیارد ریال در بخش های مختلف پرداخت کرده اند و بیشترین مبلغ تسهیلات پرداختی مربوط به فروش اقساطی انتقال سهم الشرکه به میزان 428 میلیارد و 171 میلیون ریال است.

وی افزود: تسهیلات پرداخت شده در بخش مسکن در سال گذشته به 18 هزار و 379 واحد مسکونی تعلق یافته است.

نعیمی تصریح کرد: در سال 88 تمامی پرداختی های قرض الحسنه ازدواج در شعب بانک مسکن استان دوهزارو358 فقره تسهیلات با مبلغ 47 میلیارد و 261 میلیون ریال، قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری با 806 فقره معادل 28 میلیارد و 665 میلیون ریال و قرض الحسنه ودیعه مسکن مستاجرین کم درآمد نیز با 182 فقره به رقمی بالغ بر سه میلیارد و 719 میلیون ریال رسید.

مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه با بیان اینکه طرح مسکن مهر اولین اولویت بانک مسکن جهت خانه دار کردن مردم است، در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات مسکن مهر، اظهار داشت: تسهیلات مسکن مهر در قالب مشارکت مدنی، طی دو قرارداد و با عناوین تسهیلات آماده سازی و تسهیلات ساخت طرح مسکن مهر با توجه به تعداد واحدهای احداثی به متقاضیان پرداخت می شود.

وی نهادهای معرفی کننده تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن را سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن عنوان کرد و افزود: افراد مشمول دریافت تسهیلات مسکن مهر شامل متقاضیان انفرادی، تعاونی ها، گروه های چند خانواری و انبوه سازان می شوند که پس از ارائه معرفی نامه از سوی سازمان مسکن و شهرسازی در شهرهای بالای 25 هزار نفر و بنیاد مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت با در نظر گرفتن شرایط و مقررات تعیین شده از تسهیلات بهره مند می شوند.

نعیمی میزان پرداخت تسهیلات مسکن مهر را برای ساخت صنعتی 25 میلیون تومان و ساخت غیر صنعتی 20 میلیون تومان با نرخ سود بازپرداخت هفت درصد در شهر کرمانشاه و چهار درصد در سایر شهرهای استان اعلام کرد و گفت: متقاضیان پس از ارائه معرفی نامه و انعقاد قرارداد و انجام بررسی های لازم از سوی بانک، در مرحله آماده سازی به ازای هر واحد مسکونی یک میلیون تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد و همزمان و یا پس از انجام عملیات آماده سازی جهت دریافت تسهیلات مرحله ساخت طرح مسکن مهر با بانک انعقاد قرارداد می کنند.

وی تصریح کرد: تسهیلات مرحله ساخت طرح مسکن مهر در چهار مرحله با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت می شود.

وی افزود: در مرحله اول 15 درصد میزان تسهیلات پس از اتمام فونداسیون، در مرحله دوم 40 درصد تسهیلات پس از تکمیل سقف آخر، در مرحله سوم 30 درصد پس از پایان سفت کاری و در مرحله چهارم 15 درصد باقیمانده پس از پایان نازک کاری پرداخت می شود.

نعیمی اظهارداشت: به منظور تسریع در ساخت پروژه های مسکن مهر این امکان در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت فراهم شده است که تسیلات مرحله آماده سازی و ساخت به طور همزمان به متقاضیان اعطا شود.

3600 میلیارد ریال قرارداد مسکن مهر از ابتدای سالجاری تاکنون منعقد شده است

مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه اظهار داشت: مبلغ کل قرارداد منعقد شده با متقاضیان مسکن مهر از ابتدای طرح تا پایان مرداد ماه سالجاری سه هزار و 603 میلیارد ریال است که از این مبلغ تعداد 19 هزار و 360 واحد مسکونی معادل 193 میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات آماده سازی، 14 هزار و 260 واحد مسکونی معادل سه هزار و 152 میلیارد ریال تسهیلات احداث، تعداد 329 واحد مسکونی معادل 58 میلیارد و 595 میلیون ریال تسهیلات احداث در بافت های فرسوده شهری، تعداد دو هزار و 192 واحد مسکونی معادل 194 میلیارد و 950 میلیون ریال تسهیلات مسکن روستایی و تعداد 20 واحد مسکنونی معادل چهار میلیارد ریال تسهیلات فروش اقساطی خرید دریافت کرده اند.

نعیمی اظهار امیدواری کرد با همکاری نهادهای مرتبط با مسکن مهر، این طرح با موفقیت به پایان برسد و قشر عظیمی از مردم دارای مسکن و سرپناه شوند.

وی در ادامه با اشاره به میزان سپرده های این بانک در استان گفت: مانده کل سپرده های شعب استان در پایان سال گذشته به بیش از دو هزار و 489 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال پیش از آن 46 درصد رشد نشان می دهد.

مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: مانده کل سپرده قرض الحسنه جاری شعب بانک مسکن استان نیز در پایان سال گذشته 173 میلیارد و 495 میلیون ریال و قرض الحسنه پس انداز 135 میلیارد ریال بود که نسبت به سال پیش از آن به ترتیب در بخش قرض الحسنه جاری 53 درصد و در بخش قرض الحسنه پس انداز 42 درصد رشد داشته است.