"عاشقانه های یونس در شکم ماهی" به نیمه رسید

جمشید خانیان درباره نگارش جدیدترین رمانش به خبرنگار مهر گفت: از چندی پیش مشغول رمانی برای گروه سنی نوجوان و جوان هستم که نام موقت آن "عاشقانه های یونس در شکم ماهی" است و تاکنون به نیمه آن رسیده ام.

وی ادامه داد: این کار به سفارش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نوشته می شود و تا اواخر مهرماه یا اویل آبان آن را به ناشر تحویل می دهم. البته کمی کار کند جلو رفته است که دلیل آن بخشی به سبک کار من برمی گردد که کلا اعتقادی به عجله در نوشتن ندارم از سوی دیگر هم داستان به گونه ای است که نیازمند مطالعه و تحقیق به ویژه در زمینه موسیقی دارد.

نویسنده رمان "کودکی های زمین" در توضیح بن مایه داستان در دست نگارشش بیان کرد: پس‌زمینه این رمان مستند به تاریخ جنگ است به نوعی که داستان بن مایه خود را از اتفاقات جنگ در خرمشهر می گیرد و مربوط به روزهای اول جنگ و بمباران خرمشهر است و در این پس‌زمینه داستانی روایت می شود که در ذهن من خلق شده است.

خانیان افزود: در این رمان سعی دارم بخشی از زندگی مهاجران خرمشهر در دوران جنگ را روایت می کنم و راوی آن دختری نوجوان پیانیستی است که خانواده آنها وضع مالی خوبی دارند ولی جنگ آنها را وامی دارد که زندگی غیرمتعارفی را تجربه کنند. از آنجاکه راوی داستان دختری پیانیست بود ، نیاز بود که اطلاعات خود در زمینه موسیقی و پیانو را بالا ببرم و یکی از دلایل طولانی شدن زمان نگارش اثر هم این است.

به گفته وی تاکنون 100 صفحه از کتاب نوشته شده و قرار نیست این اثر رمانی خیلی بلند باشد.

مولف "ننه دلاور" در پایان گفت: این داستان بیشتر از آنکه درباره جنگ باشد درباره شخصیتی به نام یونس است که ویژگی‌های‌ شخصیتی جالبی دارد که هوش و ذکاوت از جمله آنهاست. این شخصیت همچنین تشابهاتی با شخصیت حضرت یونس در قرآن هم دارد.