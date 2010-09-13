روحانیون اهل سنت کردستان هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علما و روحانیون اهل سنت استان کردستان ظهر دوشنبه با انتشار بیانیه ای آروده اند: "در پی هتک حرمت به قرآن کریم و در ادامه هتاکی به ارزشهای دینی و ساحت مقدس پیامبر اکرم ( ص)، قلب مسلمانان جهان، بار دیگر جریحه دار شد و چهره سفّاک و شیطانی مدعیان انسان دوستی و دفاع از حقوق بشر، در مقابل چشم جهانیان آشکار گردید".

در ادامه این بیانیه آمده است: "بی تردید نفوذ معنوی و رشد بی سابقه اسلام خواهی در جهان غرب و گرایش توده های مختلف مردم از ادیان مختلف به سمت آئین آسمانی و انسان ساز اسلام عزیز که سرتاسر مهر و محبّت و اخلاق است، باعث در دستور کار قرار گرفتن پروژه اسلام هراسی و اقدامات دامنه دار و هماهنگ غربیان و خوش خدمتی به صهیونیست های جنایتکار شده است و آشکار است که جامعه اسلامی و میلیاردی پیروان اسلام ناب محمدی(ص )، حساب پیروان ادیان الهی از جمله مسیحیت را از عاملان این هتاکی های مستمر جدا نموده و حتی یک مسلمان حاضر به جسارت به ساحت قدسی پیامبران عظیم الشأن از جمله حضرت عیسی (ع) و حضرت موسی (ع ) نبوده و نخواهد گردید اما انتظار می رود، جامعه بین الملل و ملت های آزاده جهان، سکوت پیشه نکرده و انزجار خود را از این اعمال ننگین و شرم آور اعلام نموده و صف خود را از صف هتاکان به آیین الهی و مقدسات انسانی و اسلامی جدا کنند".

در بیانیه علما و روحانیون اهل سنت کردستان آمده است: "اینجانبان، ضمن ابراز تأسف و تأثر شدید از اقدامات موهون و سخیف عوامل شیطان در هتاکی به قرآن کریم و مقدسات اسلامی، ضمن دعوت جهان غرب به مطالعه، تحقیق و تدّبر در آیات وحی و گفتمان های مبتنی بر احترام متقابل، انتساب هرگونه جریان تروریستی به جامعه مسلمانان را محکوم و دین اسلام را آیین عشق ورزی به خداوند عالمیان و انبیاء و اولیاء عظیم الشأن دانسته و حساب افراطیون منحرف پرورش یافته دامان صهیونیسم را از مسلمانان شریف عالم جدا کرده و اهانت به هر دین، فرهنگ و سنت مقدسی را، اقدامی نابخردانه، جاهلانه و متعصبانه می دانیم و حادثه 11 سپتامبر 2001 نیویورک را، دور از آموزه های اسلامی دانسته و انتساب آن را به مسلمانان، تهمتی نابخشودنی و آن را نتیجه تروریسم پروری در دامان صهیونیسم می دانیم و ضمن تأکید به گفتگوی سالم، منطقی و عقلانی بین اندیشمندان دینی جهت رفع سوء تفاهم ها، انزجار و خشم خود را از اقدامات اخیر شیاطین فتنه گر اعلام می کنیم".

این بیانیه توسط نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه وجماعات، شوراهای افتاء و روحانیت کردستان، شورای مدرسین، طلاب و روحانیون غرب کشور، شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، حوزه های علمیه استان کردستان، دفتر نماینده ولی فقیه در منطقه کردستان و مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور منتشر شده است.