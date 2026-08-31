انحراف مرگبار نیسان وانت در کاشان یک فوتی و یک مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه انحراف یک دستگاه نیسان وانت از مسیر اصلی، پیش از پل شهدای گمنام کاشان خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در ساعت ۲۰:۳۵ شامگاه دوشنبه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه الزهرا به محل حادثه اعزام شد.

وی ابراز کرد: متأسفانه در این حادثه، یک مرد حدود ۳۵ ساله بعلت شدت جراحت در صحنه جان خود را از دست داده بود و دیگر سرنشین هم مصدوم شده بود.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: عملیات رهاسازی مصدوم با همکاری عوامل هلال‌احمر و آتش‌نشانی انجام شد و پس از رهاسازی، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی برای مصدوم انجام شدوجهت ادامه درمان تخصصی توسط عوامل اورژانس، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شد.

وی افزود: علت دقیق وقوع حادثه توسط عوامل مربوطه در دست بررسی است.