روز شهادت رئیسعلی دلواری روز مبارزه با انگلیس نامگذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام محمد نصیری بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرگاران افزود: با توجه به شرارت و خباثتهای دولت انگلیس در قبال جمهوری اسلامی در تاریخ ۳۰ ساله انقلاب، شورای فرهنگ عمومی تصمیم گرفت به پاس رشادتها و ایستادگی دلیرمردان جنوب کشور روز شهادت رئیسعلی دلواری روز مبارزه با انگلیس نامگذاری کند.

وی با بیان اینکه این روز در تقویم سال 90 درج خواهد شد، اظهار داشت: موضوع نامگذاری مناسبتهای تقویم سال 1390 در پانصد و سی و یکمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور مورد بررسی قرار گرفت که روزهای مصوب این شورا پس از تایید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تقویم رسمی کشور درج خواهد شد .

مشاور فرهنگی استاندار بوشهر و دبیر کنگره رئیسعلی دلواری معرفی الگوهای هویت ساز به نسل جوان را بسیار ضروری دانست و گفت: شهید رئیسعلی دلواری نمونه ای از جوان ایرانی و مسلمان بود که با پشتیبانی علمای بزرگ قیامی همه جانبه علیه استعمار انگلستان را طراحی و رهبری کرد .