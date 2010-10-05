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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۴۵

قره سو لایروبی می شود

قره سو لایروبی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار کردکوی گفت: رودخانه قره سود که در سال گذشته به چهار هزار هکتار از اراضی منطقه خسارت زد، لایروبی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی احمدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر دولت به گلستان افزود: این کار در راستای اولویتهایی است که دولت در زمینه کشواورزی در نظر گرفته است و بخش عمده ای از مشکلات حوزه کشاورزی رفع می شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری باید دو هزار و 628 مورد باید شغل باید ایجاد شود که هزار و 33 مورد آن در حوزه غیر مسکن است.
 
وی اظهار داشت: 60 درصد اشتغال تعهد شده در نیمه نخست امسال در شهرستان محقق شد و تعدادی از جوانان جویای کار صاحب شغل شدند.
 
به گفته احمدی، ساخت مجتمع فرهنگی و هنری در سفر اول دولت به شهرستان مصوب شده بود که اکنون کار تهیه زمین آن انجام شد و عملیات اجرایی آن در سفر سوم صورت می یگرد.
 
فرماندار کردکوی افزود: امیدواریم این سفر همانند سفرهای اول و دوم برای مردم شهرستان و استان مثبت و قدمی موثر برای توسعه استان  باشد.
 
وی اظهار داشت: 30 مصوبه در قالب 41 پروژه در سفر اول و دوم برای شهرستان مصوب شد.
 
کد مطلب 1164807

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