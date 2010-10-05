قره سو لایروبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی احمدی بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر دولت به گلستان افزود: این کار در راستای اولویتهایی است که دولت در زمینه کشواورزی در نظر گرفته است و بخش عمده ای از مشکلات حوزه کشاورزی رفع می شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری باید دو هزار و 628 مورد باید شغل باید ایجاد شود که هزار و 33 مورد آن در حوزه غیر مسکن است.

وی اظهار داشت: 60 درصد اشتغال تعهد شده در نیمه نخست امسال در شهرستان محقق شد و تعدادی از جوانان جویای کار صاحب شغل شدند.

به گفته احمدی، ساخت مجتمع فرهنگی و هنری در سفر اول دولت به شهرستان مصوب شده بود که اکنون کار تهیه زمین آن انجام شد و عملیات اجرایی آن در سفر سوم صورت می یگرد.

فرماندار کردکوی افزود: امیدواریم این سفر همانند سفرهای اول و دوم برای مردم شهرستان و استان مثبت و قدمی موثر برای توسعه استان باشد.

وی اظهار داشت: 30 مصوبه در قالب 41 پروژه در سفر اول و دوم برای شهرستان مصوب شد.

