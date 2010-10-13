داماش و مقاومت صعود کردند/ حذف استقلال اهواز، نساجی و نایب قهرمان فصل قبل

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر سه‌شنبه با برگزاری 11 دیدار و لغو دو مسابقه پیگیری شد که تیم‌های ایران جوان بوشهر، داماش گیلان، بهینه راهبر آباده، مقاومت سپاسی شیراز، شهرداری یاسوج، فولاد نطنز، کاوه تهران، سپیدرود رشت، پیام خراسان، نفت مسجد سلیمان و ماشین سازی تبریز با برتری برابر حریفان خود به مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابت‌ها صعود کردند.

بر این اساس در مرحله یک شانزدهم نهایی این مسابقات پرسپولیس با نفت محمودآباد دیدار می‌کند، سپاهان اصفهان مقابل ماشین سازی تبریز قرار می‌گیرد و ذوب آهن اصفهان به دیدار شهرداری یاسوج می‌رود.

نتایج کامل مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* پهنایی قائن بیرجند صفر - ایران جوان بوشهر 3

* شهرداری اشکذر یزد یک - داماش گیلان 6

* بهینه راهبر آباده 4 - دانشگاه آزاد سراوان صفر

* مقاومت سپاسی شیراز 3 - اتکا گلستان 2

* نبرد شهرکرد صفر - شهرداری یاسوج 2

* فولاد نطنز 5 - استقلال اهواز 3

* کاوه تهران 4(7) - داماش درود 4(6)

* سپیدرود رشت 2 - آلومینیوم هرمزگان صفر

* صنایع آلومینیوم حکمتی تبریز 1- پیام خراسان 3

* نفت مسجد سلیمان یک - گسترش فولاد تبریز صفر(نایب قهرمان فصل گذشته)

* نساجی مازندران صفر(2) - ماشین سازی تبریز صفر(3)

* نفت محمود آباد - فولاد یزد(با انصراف فولاد یزد، نفت محمود آباد به مرحله بعد صعود کرد)

* شهرداری بندرعباس - همیاری اراک(با انصراف همیاری، شهرداری به مرحله بعد صعود کرد)

مرحله سوم رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر امروز چهارشنبه با برگزاری دیدار تیم‌های عمران و خدمات شهری کیش و شهرداری کهنوج کرمان به پایان می‌رسد.

با توجه به دیدارهای برگزار شده از مرحله سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور، برنامه دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

سه شنبه - 27/7/89

* پاس همدان - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان

* راه آهن شهرری - صنعت نفت آبادان، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* سایپا البرز - داماش گیلان(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* نفت تهران - فولاد نطنز (محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* مس کرمان - نفت مسجد سلیمان(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* پیکان قزوین - کاوه تهران(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* سپاهان اصفهان - ماشین سازی تبریز(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* صبای قم - شهرداری بندرعباس(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* تراکتورسازی تبریز - مقاومت سپاسی(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* شهرداری تبریز - راهبر آباده فارس(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* ملوان بندرانزلی - پهنایی قائن بیرجند(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* فولاد خوزستان - سپیدرود رشت(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

چهارشنبه - 28/7/89

* پرسپولیس - نفت محمودآباد(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* شاهین بوشهر - پیام مشهد(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری یاسوج(محل برگزاری این بازی متعاقبا اعلام می‌شود)

* استیل آذین تهران - برنده مسابقه کیش - کهنوج کرمان