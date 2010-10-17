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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۱۹:۴۳

وزیر فرهنگ بولیوی از موزه هنرهای زیبای اصفهان بازدید کرد

وزیر فرهنگ بولیوی از موزه هنرهای زیبای اصفهان بازدید کرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ کشور جمهوری بولیوی به همراه سفیر این کشور در جمهوری اسلامی ایران از موزه هنرهای زیبای اصفهان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، صبح یکشنبه یورگار زولما، وزیر فرهنگ کشور جمهوری بولیوی به همراه خورخ میراندا سفیر این کشور در ایران از موزه هنرهای زیبا اصفهان واقع در هنرستان هنرهای زیبای پسران بازدید نمود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، سید علیرضا حسینی ضمن خیر مقدم حضور وزیر فرهنگ جمهوری بولیوی و هیات همراه را مغتنم دانست و رشته‌های هنری موجود در اصفهان را متنوع عنوان کرد و افزود: آثار این رشته‌ها در موزه های هنرهای زیبا موجود است.

یورگار زولما وزیر فرهنگ کشور جمهوری بولیوی ضمن تشکر از مهمان نوازی مسئولان و هنرمندان اصفهانی برای هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای پسران اصفهان آرزوی موفقیت کرد.

در ادامه یورگار زولما وزیر فرهنگ کشور جمهوری بولیوی و خورخ میراندا سفیر جمهوری بولیوی در ایران از هنرستان هنرهای زیبا دختران بازدید و با کادر آموزشی هنرستان و هنرجویان از نزدیک به گفتگو پرداختند.

همچنین وزیر فرهنگ کشور جمهوری بولیوی ابراز امیدواری کرد که تا در آینده نزدیک با تلاش و کوشش، این هنرجویان تبدیل به اساتید برتر رشته‌های درسی خود شوند.

هم چنین سفیر کشور بولیوی در جمهوری اسلامی ایران برای هنرجویان آرزوی پیشرفت و سعادت کرد.

در ادامه این سفر وزیر فرهنگ جمهوری بولیوی و هیئت همراه از خانه فرهنگ دیجیتال فرشچیان، کلیسای وانک و پل تاریخی سی وسه پل بازدید کرد.

 سفر وزیر فرهنگ جمهوری بولیوی و هیئت همراه با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان یکشنبه 25 مهرماه انجام شد.

کد مطلب 1172920

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