۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۷

بازدید وزیر امور خارجه از کلیسای وانک در دومین روز سفر به اصفهان

اصفهان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در دومین روز از سفر دیپلماسی استانی خود به اصفهان، با حضور در کلیسای تاریخی وانک از این اثر فرهنگی و مذهبی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در ادامه برنامه‌های دومین روز سفر دیپلماسی استانی خود به اصفهان، با حضور در کلیسای تاریخی وانک از این مجموعه فرهنگی و مذهبی بازدید کرد. در این بازدید، استاندار اصفهان نیز وزیر امور خارجه را همراهی می‌کرد.

در پایان این دیدار، تابلویی نقاشی با موضوع کلیسای وانک به‌عنوان یادبود به وزیر امور خارجه اهدا شد.

نشست با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی اصفهان، برگزاری جلسه با مجمع کارآفرینان، شرکت در جلسه شورای تأمین استان، سخنرانی در آئین بزرگداشت استاد سید علی‌اکبر پرورش و افتتاح نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی‌های پاک اصفهان از دیگر برنامه‌های سفر دو روزه وزیر امور خارجه به اصفهان اعلام شده است.

