به گزارش خبرگزاری مهر، در بازدید فوق که روز چهارشنبه صورت گرفت، تبادل نظر با مسئولان سازمان زندانها درخصوص مسائل امنیتی و اعتباری این ندامتگاه و مشکلات رفاهی مددجویان آن از اهداف مهم این بازدید بود.

بنابراین گزارش رئیس سازمان زندانهای کشور در این بازدید گفت: یکی از وظایف مهم این سازمان اصلاح و تربیت زندانیان و برقراری امنیت عمومی در جامعه دارد.

غلامحسین اسماعیلی تاکید کرد: ندامتگاه قزلحصار کرج شهر کوچکی است که اداره آن نیاز به بودجه کافی دارد.

وی افزود: این ندامتگاه از نظر وسعت و جمعیت کیفری در سطح کشور شاخص است اما فاقد امکانات اولیه ای مانند گاز شهری، ایستگاه آتش نشانی و اعتبار مناسب برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اغلب کشورهای دنیا به ازای هر سه زندانی یک نفر فقط برای نگهداری از زندانیان دیده شده اما در کشور ما به علت کمبود نیروی انسانی زندانبانان علاوه بر شغل زندانبانی در عرصه های فرهنگی، تربیتی ، آموزشی، تبلیغاتی ، مددکاری ، بهداشتی، مراقبتی و امنیتی نیز فعالیت دارند.

اسماعیلی پیرامون نیروهای تأمین امنیت و زندانبانی در ندامتگاه قزلحصار نیز گفت: نیروهای مستقر در این ندامتگاه متشکل از سه گروه یگان حفاظت، مراقب و سربازان وظیفه بوده که علاوه بر حوزه زندانبانی وظیفه اعزام و بدرقه روزانه تعداد کثیری از زندانیان را به مجتمع های قضائی مختلف در سطح استان تهران بر عهده دارند.

وی در خصوص ملاقات زندانیان با خانواده های خود گفت: تراکم جمعیت کیفری در این ندامتگاه موجب شده تا روزانه شاهد مراجعه جمع کثیری از بستگان درجه یک زندانیان مطابق با آیین نامه سازمان زندانها باشیم.

رئیس سازمان زندانهای کشور اضافه کرد: این سازمان به عنوان ضابط قضائی موظف است ضمن اجرای مجازات حبس ، مسئولیت نگهداری متهمین تحت قرار و محکومین تا پایان دوران تحمل کیفر را نیز برعهده دارد.

وی زندانبانی را یکی از مشاغل سخت دانست و افزود: کارکنان زحمتکش سازمان زندانها بدون هیچ چشمداشتی در ایام تعطیل و مناسبتهای ملی و مذهبی در محل خدمت خود حضور می یابند و با افراد بزهکار و مطرود جامعه همانند اعضای خانواده خود گذران زندگی می کنند که این امر بیانگر ایمان و تعهد خدمتی آنان است.

علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید گفت: تلاشهای کارکنان سازمان زندانها برای اصلاح و تربیت زندانیان و بازگشت سالم آنان به جامعه بر کسی پوسیده نیست اما این سازمان بایستی علاوه بر این کارها به تقویت عوامل بازدارندگی تکرار جرم نیز بپردازد.

دراین بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به همراه شماری از مسئولان سازمان زندانها و رئیس ستاد دیه کشور از اندرزگاه شماره سه و هشت ندامتگاه قزلحصار کرج دیدن کردند.