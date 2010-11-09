استاد دانشگاه آزاد کرج به عنوان قرآن پژوه نمونه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر نعمتی اکنون عضو گروه علوم قرآن دانشکده الهیات و ادبیات عرب این واحد دانشگاهی است.

این استاد دانشگاه در سال 79 رتبه اول کنکور دکترا را کسب کرد و عنوان پایان نامه او نیز با نام شخصیت زن در قرآن مقام دوم را در سطح کشور به دست آورد.

بنابراین گزارش دکترنعمتی تالیف چندین کتاب و مقاله علمی و پژوهشی را در سوابق علمی خود دارد که از جمله آنها می توان به کتابهای شخصیت زن در قرآن کریم و درس نامه علوم بلاغت اشاره کرد.

وی در سال 84 نیز به عنوان استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزیده شد.

هشتمین همایش بین‌المللی بانوان قرآن‌پژوه آبان‌ماه جاری در تهران برگزار شد.