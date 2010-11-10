جوانان امروز وارثان واقعی شهدا هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار حسین همدانی شامگاه سه شنبه در چهارمین اجلاسیه کنگره شهدای استان همدان اظهار داشت: خدا را شاکریم که خون شهدا، ایثار و فداکاری آن ها محصول داده و جوانان امروز کمتر از جوانان دفاع مقدس نیستند.

وی خود را نوکر همه شهدا دانست و افزود: با دیدن فضای کنگره شهدای استان همدان دلم برای فضای جبهه ها تنگ شد و از اینکه از کاروان شهدا جا مانده ام بسیار ناراحت شدم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) با بیان اینکه شهدا، شلمچه را زیارت گاه کرده اند، اظهار داشت: شهدا بزرگ و بزرگوار بوده و کسانی هستند که خدا آن ها انتخاب کرد و ما همه خادمان آن ها هستیم.

سردار همدانی در ادامه در خصوص شخصیت شهید شهبازی گفت: شهید شهبازی فردی 19 ساله و اولین فرمانده گردان حضرت علی اکبر بود و در زمان شهادت او شبی عاشورایی در جبهه حکم فرما شد.

وی با بیان اینکه در خلوت حود یادداشت هایی را که از هشت هزار شهید استان همدان به یادگار دارم مرور می کنم، گفت: تصویر شهید شهبازی در لحظه ای که در بین آسمان و زمین ترکش خورده بود و نام امام خمینی (ره) را به زبان می آورد هرگز از یاد نمی برم.

فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) با بیان اینکه خلوت های زندگی من بهترین لحظات زندگی من است، گفت: سینه ام در آن زمان پر درد می شود که آیا ما نیز مثل شهدا سعادتمند خواهیم بود.

وی به انتشار کتابش در خصوص شهید شهبازی با عنوان مهتاب خین اشاره کرد و گفت: من راوی این کتاب و حوادث و صحنه های آن بودم اما دلیل انتخاب این نام آن، درخشیدن شهبازی در بین دیگر رزمندگان و شهادت او در کنار نهر خین بود.

سردار همدانی گفت: زمانی احساس نگرانی می کردیم که مردم روزی همچون مردم کوفه بی وفا می شوند اما در کنگره شهدای همدان ثابت شد که مردم همواره به یاد شهدا هستند.

وی در پایان با بیان اینکه شهدا در وصیت نامه های خود همه چیز را بیان کرده اند، خاطر نشان کرد: برگزاری یادواره ها و کنگره شهدا برای خودمان است و نباید فراموش کرد تا زمانی که مردم با امامشان هستند عزت مند و سرافراز خواهند بود.