کهگیلویه و بویراحمد 44 درصد نیروی قضایی کمبود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، علی جمادی در دیدار پرسنل و قضات دادگستری استان عصر چهارشنبه با رئیس قوه قضائیه گفت: به رغم این کمبودها کارکنان دادگستری استان با همت مضاعف به میزان ورودی، پرونده های سال جاری را مختومه کردند و از پرونده های سال قبل نیز کاسته اند.

وی ایجاد فضای آرام فکری و روحی، استقلال قضایی و تعامل با سایر دستگاهها در اولویت برنامه های سیستم قضایی استان برشمرد و بیان داشت: در بحث فیزیکی و جغرافیایی عدالت نیز اقدامات گسترده ای انجام شده که از آن جمله می توان به احداث ساختمانهای دادگستری در بهمئی، دنا ، مجتمع شماره دو یاسوج و دادگستری کهگیلویه اشاره کرد.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد افزود: با این حال کمبود فضای اداری در برخی حوزه های قضایی استان وجود دارد.

جمادی یکی از مشکلات سیستم قضایی این استان را اجرای مجازاتها عنوان کرد و گفت: سازمان و تشکیلات مناسبی برای اجرای مجازات نداریم و نیاز به سازمانی در این خصوص احساس می شود.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در طول چند سال گذشته شاهد کاهش جرایم در سطح استان بودیم به طوری که در سال 88 نسبت به سال 87 حدود شش درصد و در هفت ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود هشت درصد کاهش جرایم داشته ایم.

وی سند دار کردن یک میلیون و 384 هزار هکتار از اراضی روستایی و ملی، کاهش جرم در زندانها، نظارت بر مزایده ها و مناقصه های دستگاههای اجرایی، اجرای طرح ممنوعیت استفاده از اسلحه درعروسیها، ساماندهی عروسیها و ... را برخی از اقدامات دادگستری استان در سال جاری عنوان کرد.