الزام واحدهای لبنی کردستان به عرضه ۵۰ درصد تولید با نرخ تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی عصر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، از اجرای طرح حمایتی تأمین اقلام اساسی لبنی با قیمت مصوب در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت و به منظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تمامی واحدهای تولیدی لبنی در استان مکلف هستند ۵۰ درصد از سهم تولید روزانه خود را به چهار قلم محصول منتخب با نرخ تنظیم بازار اختصاص دهند.
وی افزود: این محصولات شامل شیر نایلونی کمچرب ۹۰۰ گرمی، شیر بطری کمچرب یک لیتری، پنیر UF ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب و ماست دبهای کمچرب ۲ کیلوگرمی است که باید با قیمتهای مصوب در شبکه توزیع عرضه شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به نقش تولیدکنندگان و فعالان شبکه توزیع در ایجاد ثبات و آرامش در بازار، از همراهی اصناف و واحدهای تولیدی که در شرایط موجود به مسئولیت اجتماعی خود عمل میکنند، قدردانی کرد.
نقشبندی قیمت مصوب این اقلام را اعلام کرد و گفت: شیر نایلونی کمچرب ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری کمچرب یک لیتری ۹۸ هزار تومان، پنیر UF ۴۰۰ گرمی نسبتاً چرب ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبهای کمچرب ۲ کیلوگرمی ۲۲۸ هزار تومان تعیین شده است.
وی بر تشدید نظارتهای میدانی بر روند تولید و توزیع محصولات لبنی تأکید کرد و ادامه داد: تیمهای بازرسی و نظارت سازمان جهاد کشاورزی با همکاری دستگاههای متولی، بهصورت مستمر و بدون اطلاع قبلی، روند تولید و توزیع محصولات در واحدهای لبنی را مورد رصد و پایش قرار میدهند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در عرضه سهمیه تعیینشده با نرخ مصوب، گرانفروشی در شبکه عمدهفروشی و خردهفروشی و عرضه خارج از شبکه، تخلف محسوب میشود و پرونده متخلفان برای اعمال قانون و برخورد بازدارنده به تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
نقشبندی در پایان با بیان اینکه صیانت از حقوق مصرفکنندگان و حذف واسطههای غیرضروری از زنجیره ارزش محصولات کشاورزی از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، احتکار یا عرضه خارج از شبکه، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
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