غلامرضا رضایی محروم شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی با کارت زردی که در دیدار با ویتنام از داور اماراتی این دیدار دریافت کرد دو اخطاره شد و نمی تواند در دیدار روز دوشنبه مقابل مالزی تیم امید کشورمان را همراهی کند . رضایی نخستین اخطار خود را در دیدار مقابل ترکمنستان دریافت کرده بود.

به این ترتیب کادر فنی تیم امید در دیدار برابر مالزی تغییر اجباری را ترکیب خط حمله تیم امید ایجاد خواهد کرد . البته با بازگشت سینا عشوری به اردوی تیم امید و پایان محرومیت کمال کامیابی نیا کادر فنی تیم امید مشکلی برای جایگزینی مهاجم تاثیر گذار تیم امید نخواهند داشت.

تیم فوتبال امید تاکنون در مرحله مقدماتی بازیهای آسیایی گوانگجو 6 گل (سید جلال حسینی سه گل ، کریم انصاریفرد دو گل ، مهدی دغاغله) به ثمر رسانده که سه گل آن روی ارسال های غلامرضا رضایی بوده است.