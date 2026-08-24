۴۴ کیلومتر توسعه شبکه آبرسانی در شیراز و فارس

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن بهروزی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح عملکرد گروه جهادی شهدای آب گفت: این گروه از زمان ثبت رسمی در اسفندماه ۱۴۰۱، بخشی از ظرفیت عملیاتی شرکت آب و فاضلاب شیراز را برای اجرای پروژههای توسعهای، اصلاح شبکه و خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار به کار گرفته است.
وی افزود: نتیجه فعالیتهای این گروه تاکنون اجرای بیش از ۴۴ هزار و ۵۴۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع آب بوده که بخشی از آن در قالب طرحهای مهم آبرسانی به شهر صدرا، شهرستان فسا و تعدادی از روستاهای استان به مرحله اجرا و بهرهبرداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز ادامه داد: آبرسانی از سد درودزن و اجرای طرحهای آبرسانی در روستاهای داریون، شاپورجان، بیدقطار، تلکرهای، نجفآباد و بیستون از جمله اقدامات انجامشده در این مسیر است.
اجرای پروژههای جدید در نقاط نیازمند توسعه
بهروزی با اشاره به استمرار فعالیتهای این گروه در پروژههای جدید گفت: شناسایی نقاطی که نیازمند توسعه یا اصلاح شبکه هستند، یکی از محورهای اصلی برنامهریزی برای ادامه فعالیتهای جهادی است.
وی بیان کرد: در همین چارچوب، ۲ هزار و ۲۰۰ متر ادامه خط انتقال در منطقه بنرود، هزار و ۸۶۰ متر لولهگذاری با لوله ۱۱۰ در کوچه پشتراه، ۸۶۰ متر خط انتقال در بلوار شهید استوار و ۴۸۳ متر شبکه آبرسانی در منطقه تیون اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز این اقدامات را بخشی از برنامه تأمین و تثبیت آب شرب مشترکان دانست و گفت: توسعه زیرساختها در نقاط مورد نیاز میتواند به افزایش پایداری شبکه و بهبود کیفیت خدماترسانی به شهروندان منجر شود.
حضور گروه جهادی در پروژههای فنی و حمایتی
بهروزی خاطرنشان کرد: فعالیت گروه جهادی شهدای آب تنها به اجرای خطوط انتقال و شبکه توزیع محدود نیست و اعضای این گروه در حوزههایی همچون حفاری چاههای جدید، نوسازی و بازسازی چاههای قدیمی نیز مشارکت داشتهاند.
وی همچنین به اقدامات حمایتی این گروه اشاره کرد و افزود: بازسازی منازل مادران معظم شهدا نیز از دیگر فعالیتهای گروه جهادی شهدای آب بوده است؛ اقدامی که در کنار فعالیتهای تخصصی و فنی، رویکرد خدمترسانی اجتماعی این مجموعه را نشان میدهد.
۱۱ هزار و ۷۸۰ متر پروژه جدید خط انتقال آب در راه است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در ادامه از برنامهریزی برای اجرای طرحهای جدید خبر داد و گفت: بیش از ۱۱ هزار و ۷۸۰ متر پروژه خط انتقال و شبکه توزیع در دستور کار قرار گرفته است.
بهروزی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص شرکت و بهرهگیری از روحیه جهادی، مسیر اجرای این پروژهها را دنبال میکند و هدف نهایی، ارتقای پایداری شبکه و تأمین آب شرب باکیفیت برای مردم است.
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