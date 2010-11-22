بسیجی باید آماده مقابله سریع با انحراف از ارزشهای انقلاب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در جمع مسئولان عالی‎ ‎رتبه نیروهای مسلح، ‏ضمن تبریک فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین به امام زمان (ع) ، مقام‎ ‎معظم رهبری و امت سلحشور ‏بسیجی، گفت: آنچه را که حضرت امام (ره) در زمان حیات مبارک‎شان و امروز حضرت آیت الله العظمی ‏خامنه ای عزیز رهبر فرزانه مان در ارتباط با بسیج‎ ‎بیان نموده‌اند نشات گرفته از تفکر اسلام ناب محمدی ‏‏(ص) است‎.

وی افزود: جنس بسیج از جنس انقلاب اسلامی است ،‏‎ ‎بسیج و فرهنگ و تفکر آن در ذات انقلاب نهفته ‏بوده و در آینده هم خواهد بود، بسیج‎ ‎دغدغه ای جز آرمان های انقلاب و ملت بزرگ و شهید پرور و پیروز و ‏سرافراز ایران‎ ‎اسلامی ندارد‏‎.

فیروزآبادی در ادامه در خصوص فرهنگ و تفکر بسیجی‎ ‎گفت: فرهنگ و تفکر بسیجی در اندیشه حاکمیت ‏اسلامی است. اندیشه و حاکمیت حضرت علی‎ (‎ع) ، فرهنگ و تفکر بسیج است، هرچقدر حاکمیت این ‏ارزش‌ها در مسئولان ، مدیران و‎ ‎همچنین بسیجیان و ملت بزرگ ایران اسلامی و در جامعه بهتر و قوی‌تر ‏باشد، معلوم‎ ‎می‌شود که رنگ بسیجی جامعه قوی تر است، اگر بخواهیم ریشه حاکمیت انقلاب اسلامی ‏که‎ ‎توسط حضرت امام (ره) به ارمغان آورده شده، تداوم یابد باید دید چه میزان آرمان ها و‎ ‎ارزش ها قوی تر ‏شده است.

وی تاکید کرد : مسئولیت بسیج و بسیجی این است که تفکر بسیج را توسعه بدهد‎، رنگ بسیجی رنگ ‏خداست. ذات ، فرهنگ، تفکر بسیجی و عیار بسیجی بودن، به میزان تلاش‎ ‎برای حاکمیت ارزش ها تعیین ‏می‌شود، برای جا انداختن شاخصه‌های بسیجی در خود و جامعه‏‎ ‎باید عیار بسیجی فرد بالا رود‏‎.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه از ایمان‎، اخلاص، عمل به احکام اسلامی ، ولایت باوری و ‏ولایت محوری، بصیرت و آگاهی،‏‎ ‎روحیه ایثار و فداکاری و شجاعت و خطر پذیری را شاخصه‌های ‏بسیجی بودن برشمرد‎ ‎و گفت: امروز در جنگ نرم، بسیجی باید یک فرد وجیه المله باشد ، بسیجی باید ‏سینه اش‎ ‎را مقابل تضعیف کنندگان نظام و انقلاب سپر قرار دهد. امروز بسیجی در صف تولید علم‎ ‎در ‏دانشگاه ها، خدمت می کند، در جنگ نرم باید از بصیرت و قدرت دانش برخوردار باشد‎ ‎که از حق در مقابل ‏مدعیان دفاع کند‎.

عضو شورای عالی امنیت ملی همچنین حلم ، صلابت‎ ‎و استقامت ، توجه به محرومان ، عدالت خواهی ‏و انتظار ظهور منجی صالح را‏‎ ‎دیگرمشخصه‌های یک بسیجی معرفی کرد و افزود : یک بسیجی هم عدالت ‏خواه است و هم مرتب با‎ ‎فهم خویش برای اصلاح تلاش می‌کند، چون می‌خواهد زمینه ظهور را فراهم کند. ‏ظلم ستیزی‎ ‎و استکبار ستیزی از دیگر مشخصه‌های اوست، بسیجی هر جا که ظلم و ظالمی ببیند در ‏کنار‎ ‎مظلوم می ایستد. هرجا روحیه استکباری است در مقابل آن می ایستد ، بسیجی در مقابل‏‎ ‎استکبار ‏امریکا و ابر سرمایه داری می ایستد‎.

وی تصریح کرد: زهد و قناعت ، تواضع و صمیمیت،‏‎ ‎ابتکار و نو آوری، دشمن شناسی روز آمد و روحیه ‏شهادت خریدن، دیگر شاخصه های یک‎ ‎بسیجی است. بسیجی باید در همه ابعاد زندگی روز آمد باشد و از ‏همه چیز مهمتر نسبت به‎ ‎دشمن شناسی روزآمد باشد؛ چرا که اگر یک روز بسیجی از دشمن عقب بماند ‏شکست می‎ ‎خورد.بسیجی دنبال جهادی است که مزد آن شهادت است . بسیجی هویت دینی و ملی ‏است‎.

فیروزآبادی در پایان حساس بودن نسبت به پیش آمدن‎ ‎انحراف از ارزش های انقلاب اسلامی و آمادگی ‏جهت مقابله سریع با این انحرافات را از‎ ‎دیگر شاخصه های یک بسیجی دانست‏‎.