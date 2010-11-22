بسیجی باید آماده مقابله سریع با انحراف از ارزشهای انقلاب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر سرلشکر سید حسن فیروزآبادی در جمع مسئولان عالی رتبه نیروهای مسلح، ضمن تبریک فرارسیدن هفته بسیج مستضعفین به امام زمان (ع) ، مقام معظم رهبری و امت سلحشور بسیجی، گفت: آنچه را که حضرت امام (ره) در زمان حیات مبارکشان و امروز حضرت آیت الله العظمی خامنه ای عزیز رهبر فرزانه مان در ارتباط با بسیج بیان نمودهاند نشات گرفته از تفکر اسلام ناب محمدی (ص) است.
وی افزود: جنس بسیج از جنس انقلاب اسلامی است ، بسیج و فرهنگ و تفکر آن در ذات انقلاب نهفته بوده و در آینده هم خواهد بود، بسیج دغدغه ای جز آرمان های انقلاب و ملت بزرگ و شهید پرور و پیروز و سرافراز ایران اسلامی ندارد.
فیروزآبادی در ادامه در خصوص فرهنگ و تفکر بسیجی گفت: فرهنگ و تفکر بسیجی در اندیشه حاکمیت اسلامی است. اندیشه و حاکمیت حضرت علی (ع) ، فرهنگ و تفکر بسیج است، هرچقدر حاکمیت این ارزشها در مسئولان ، مدیران و همچنین بسیجیان و ملت بزرگ ایران اسلامی و در جامعه بهتر و قویتر باشد، معلوم میشود که رنگ بسیجی جامعه قوی تر است، اگر بخواهیم ریشه حاکمیت انقلاب اسلامی که توسط حضرت امام (ره) به ارمغان آورده شده، تداوم یابد باید دید چه میزان آرمان ها و ارزش ها قوی تر شده است.
وی تاکید کرد : مسئولیت بسیج و بسیجی این است که تفکر بسیج را توسعه بدهد، رنگ بسیجی رنگ خداست. ذات ، فرهنگ، تفکر بسیجی و عیار بسیجی بودن، به میزان تلاش برای حاکمیت ارزش ها تعیین میشود، برای جا انداختن شاخصههای بسیجی در خود و جامعه باید عیار بسیجی فرد بالا رود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه از ایمان، اخلاص، عمل به احکام اسلامی ، ولایت باوری و ولایت محوری، بصیرت و آگاهی، روحیه ایثار و فداکاری و شجاعت و خطر پذیری را شاخصههای بسیجی بودن برشمرد و گفت: امروز در جنگ نرم، بسیجی باید یک فرد وجیه المله باشد ، بسیجی باید سینه اش را مقابل تضعیف کنندگان نظام و انقلاب سپر قرار دهد. امروز بسیجی در صف تولید علم در دانشگاه ها، خدمت می کند، در جنگ نرم باید از بصیرت و قدرت دانش برخوردار باشد که از حق در مقابل مدعیان دفاع کند.
عضو شورای عالی امنیت ملی همچنین حلم ، صلابت و استقامت ، توجه به محرومان ، عدالت خواهی و انتظار ظهور منجی صالح را دیگرمشخصههای یک بسیجی معرفی کرد و افزود : یک بسیجی هم عدالت خواه است و هم مرتب با فهم خویش برای اصلاح تلاش میکند، چون میخواهد زمینه ظهور را فراهم کند. ظلم ستیزی و استکبار ستیزی از دیگر مشخصههای اوست، بسیجی هر جا که ظلم و ظالمی ببیند در کنار مظلوم می ایستد. هرجا روحیه استکباری است در مقابل آن می ایستد ، بسیجی در مقابل استکبار امریکا و ابر سرمایه داری می ایستد.
وی تصریح کرد: زهد و قناعت ، تواضع و صمیمیت، ابتکار و نو آوری، دشمن شناسی روز آمد و روحیه شهادت خریدن، دیگر شاخصه های یک بسیجی است. بسیجی باید در همه ابعاد زندگی روز آمد باشد و از همه چیز مهمتر نسبت به دشمن شناسی روزآمد باشد؛ چرا که اگر یک روز بسیجی از دشمن عقب بماند شکست می خورد.بسیجی دنبال جهادی است که مزد آن شهادت است . بسیجی هویت دینی و ملی است.
فیروزآبادی در پایان حساس بودن نسبت به پیش آمدن انحراف از ارزش های انقلاب اسلامی و آمادگی جهت مقابله سریع با این انحرافات را از دیگر شاخصه های یک بسیجی دانست.
نظر شما