مسابقات تیراندازی جانبازان و معلولان لرستان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر از خرم آباد، مسابقات تیراندازی با تفنگ جانبازان و معلولان استان لرستان انتخابی رقابتهای کشوری با شرکت 60 ورزشکار در قالب شش تیم امروز سه شنبه در سالن تیراندازی مجموعه ورزشی تختی خرم آباد برگزار شد.

بنابراین گزارش در این دوره از مسابقات در رشته تفنگ درازکش اکبر عالی پور از خرم آباد، الله شاهوردی از بروجرد و علیرضا ابراهیمی از خرم آباد و در تفنگ ایستاده علیمراد حسین پور و نورخدا بیرانوند هر دو از خرم آباد و عزیز بیرانوند از دورود اول تا سوم شدند.

همچنین در رشته تپانچه نیز سامان جوزایی از خرم آباد، هبت الله غفاری از بروجرد و بیژن شاه منصوری از الیگودرز به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

افراد برتر این مسابقات به عنوان تیم لرستان در مسابقات تیراندازی جانبازان و معلولان کشور که بهمن ماه در تهران برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.