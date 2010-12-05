دو استفتا از آیت الله صافی گلپایگانی درباره عزاداری

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود در پاسخ به این سئوال که استفاده از عَلَم در مراسم عزاداری امام حسین (علیه السلام) چه حکمی دارد؟ بیان داشت: در مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا(ع) استفاده از عَلَم اشکال ندارد بلکه تعظیم شعائر محسوب می‌شود.



وی همچنین درپاسخ به این سئوال که آیا سینه زنی در هیئت‌های مذهبی در حالی که عزاداران پیراهن برتن ندارند و در بالا تنه پوششی نداشته باشند، اشکال دارد یا نه؟ اظهار داشت: اگر ناظر نامحرمی نباشد اشکال ندارد بلکه اجر و ثواب هم دارد.