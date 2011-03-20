صندلی لرزان معاونت گردشگری در سال 89/ سه معاون در یکسال!

به گزارش خبرنگار مهر، سال 84 محمد شریف ملک زاده معاون پیشین گردشگری چهارسال در سمت معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ماند. او در قوه قضائیه و دانشگاه آزاد هم مسئولیتهایی برعهده داشت و تا شهریور سال 88 در این معاونت طرحهای مختلفی را طراحی و یا اجرا کرد که برخی از آنها از ابتدا ناکام ماند.

برخی دیگر با آمدن مدیر بعدی به ورطه فراموشی سپرده شد و یا به دلیل ناپخته بودن از فهرست برنامه های معاونت گردشگری توسط مدیران بعدی حذف شد مانند سفر کارت ملی، نامگذاری روزهای گردشگری، نامگذاری روز و تعیین شعار گردشگری برای استانها، اعلام شعارهای گردشگری در مسیرهای هوایی برای گردشگران خارجی، ایجاد دفاتر اطلاع رسانی گردشگری در فرودگاهها و کشورهای همسایه و .... ملک زاده در چهارسال مدیریت خود 60 جابه جایی در رده مدیران کل و مشاوران خود داشت.

معاونی برای کمتر از دو ماه

چند روز بعد از حکم تودیع محمد شریف ملک زاده، حمید بقایی، قائم مقام سازمان میراث فرهنگی حکم سرپرستی معاونت گردشگری را به حسین فاضلی که معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی بود سپرد. در مدت کوتاهی که فاضلی سرپرستی این معاونت را بر عهده داشت حتی فرصت نکرد برنامه ای برای گردشگری ارائه کند.

اما در مهرماه سال 88 در اقدامی دیگر و در فاصله ای کمتر از دو ماه حکم معاونت گردشگری به سید رضا موسوی، مدیرکل روابط عمومی این سازمان داده شد.

موسوی برخی از برنامه هایی را که ملک زاده طراحی کرده بود حذف کرد. آن هم به این دلیل که یا از سوی فعالان گردشگری از این طرح ها استقبال نشد و یا عجولانه طراحی شده بودند.

مسکوت ماندن طرحهای گردشگری قبلی؛ برنامه ریزی جدید

موسوی در دوره مسئولیت خود تصمیم گرفت مجوز دفاتر خدمات مسافرتی به متقاضیان به آسانی داده نشود. به همین دلیل طرح اعطای مجوز بند "ب" به دیپلمه ها را که از برنامه های ملک زاده بود لغو و طرحی را اجرا کرد که به واسطه اجرای آن، آژانسداران به تکاپو افتادند تا در زمینه تورهای ورودی تخصص کسب کنند و مهمتر از آن مجوز تاسیس آژانس به آسانی به افراد نابلد داده نشود. او اعلام کرد که باید هر آژانسی به ازای 9 گردشگر خروجی، سه گردشگر وارد کشور کند. اما این طرح نیز به دلیل اعتراض آژآنسداران مدتی مسکوت ماند.

طرحهای دیگر موسوی، لغو اجرای تورها به برخی از کشورها مانند دبی و ارمنستان بود اما اعلام باطل شدن مجوز آژانسهایی که این دستورات را اجرا نکنند دوباره با اعتراض آژانسداران مواجه شد.



با این حال فعالان گردشگری با توجه به روندی که در سالهای اخیر در جا به جایی مدیران اتفاق افتاده بود صبر کردند تا ببینند در آینده چه اتفاقی می افتد اما همانطور که آنها پیش بینی می کردند موسوی هم از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی رفت و طرحهای گردشگری خود را به سازمان منطقه آزاد قشم برد.

چهارمین معاون در چهار سال اخیر نیز در آذرماه امسال بر صندلی این سمت نشست و برنامه های خود را همانند معاونان پیشین گردشگری اعلام کرد.

هفت ماه و نیم سکوت در معاونت گردشگری

علیرضا عامری، از تیرماه تا اوایل اسفند امسال حکم سرپرستی معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی را در دست گرفت. او که پیش از این در سمت مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری فعالیت می‌کرد، در نخستین نشست خبری خود از برگزاری میزگردهای تخصصی گردشگری در رسانه ملی، احیای کمیته های تخصصی گردشگری، کمیته ویژه چشم انداز گردشگری و غیره خبر داده بود اما بعد از گذشت هفت ماه و نیم از فعالیت او در این سمت هیچ یک از این برنامه ها آن طور که وعده داده شده بود اجرا نشد.

او در اوایل مدت حضورش در معاونت گردشگری از راه‌اندازی میزگردهای گردشگری در رسانه‌ ملی برای 6 ماهه دوم سال خبر داد اما در آستانه پایان سال 89 هنوز هیچ میزگردی با موضوع گردشگری ایران در رسانه ملی پخش نشده است.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی همچنین از تشکیل "کمیته تحقق سند چشم‌انداز افق 1404 صنعت گردشگری" در 6 ماه دوم سال جاری خبر داد و گفته بود: در این کمیته تکلیف ارگان‌های مختلف برای رسیدن به این افق مشخص می‌شود و ساختار آن مانند ستاد تسهیلات سفر است.

اگرچه تشکیل این کمیته پیشنهاد خوبی بود اما بعدها هیچ خبری از برپایی این کمیته شنیده نشد.

هفته گردشگری و برنامه های تکراری



شاید بتوان گفت که اوج فعالیت معاونت گردشگری در اجرای برنامه های تکراری هفته گردشگری بود چون در هفته دوم مهرماه که به عنوان هفته گردشگری نامیده شده است برنامه هایی از جمله نواختن زنگ گردشگری، برگزاری 72 همایش و برنامه سخنرانی درباره گردشگری، همایش روز جهانی جهانگردی، تقدیر از فعالان گردشگری مهمترین اقدامات انجام شده این معاونت بود. هر چند این برنامه ها هر ساله بدون در نظر گرفتن کیفیت و بررسی نتیجه آن برگزار می شود.

با وجود اینکه عامری هیچ علاقه ای به برقراری ارتباط با رسانه ها و برگزاری نشست های خبری برای ارائه گزارش عملکرد و مصاحبه های اختصاصی با رسانه ها نداشت اما بررسی اخبار معاونت گردشگری در پایگاه اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی نشان دهنده آن است که مهمترین فعالیت های این معاونت در عزل و نصب های مدیران این حوزه بوده است به طوریکه در حکمی از سوی علیرضاعامری سرپرست معاونت گردشگری، محمدرضا پوینده به عنوان قائم مقام ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور، مسعود آقا باقری به عنوان دبیر کانون ملی هماهنگی گردشگری، لادن جعفری تهرانی به عنوان سرپرست دفتر توسعه گردشگری و شهرام مسعودی‌پور به عنوان سرپرست اداره کل دفتر امور مراکز خدمات گردشگری منصوب شدند.

سرپرستی پژوهشکده گردشگری، دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی، ریاست ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور و ریاست شورای برنامه‌ریزی آموزشی تأسیسات و مؤسسات گردشگری از جمله سمت های دیگر عامری در سازمان میراث فرهنگی بود.

پنجمین معاون در پنج سال گذشته و سومین معاون امسال هم آمد

عامری اوایل اسفند ماه امسال به منطقه آزاد کیش رفت تا به جای او بعد از یک وقفه چند روزه، شهباز یزدانی، قائم‌مقام پیشین امور بین‌الملل این سازمان پنجمین معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در پنج سال گذشته و سومین معاون گردشگری این سازمان در سال 89 باشد.

فعالیت به عنوان مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تعاون روستایی، مشاور وزیر تعاون و مدیرکل امور بین الملل جهاد کشاورزی از جمله سوابق شهباز یزدانی است.

یزدانی که در اوج برنامه ریزی های سال جدید، معاون گردشگری سازمان شد، در نخستین نشست خبری خود به ارائه آماری از فعالیت دستگاههای مختلف کشور در حوزه استقبال از مسافران نوروزی پرداخت.

کارشناسان و فعالان صنعت گردشگری معتقدند بی برنامگی و تصمیم گیریهای پی در پی و بی نتیجه در معاونت گردشگری باعث می شود تا فعالان گردشگری به برنامه ها و طرحهای سازمان میراث فرهنگی اعتماد نکرده و الزامات آن را اجرا نکنند. در واقع در چند سال اخیر بارها برنامه هایی در حوزه گردشگری اعلام شده که اجرای بسیاری از آنها مقطعی بوده و با آمدن مدیر بعدی ملغی شده است به طوری که مسئولان این سازمان هیچگاه برنامه بلند مدت و منسجمی برای حوزه حوزه گردشگری نداشته اند تا با حضور مدیر بعدی تکمیل شود.

تغییر مدیریتها باعث سردرگمی زیر مجموعه می شود

در همین رابطه جعفر عطار، رئیس اتحادیه هتلداران کشور به خبرنگار مهر گفت: معمولا شغل های کلیدی مانند معاونت سازمانها حداقل پنج سال ثابت باقی می ماند اما متاسفانه در ایران اینطور نیست و مدیران فقط چند ماه و یا چند سال در یک سمت باقی می مانند.

وی افزود: تغییر مدیریت ها در سازمانی مانند میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باعث بوجود آمدن سردرگمی و نا به سامانی در زیر مجموعه های آن و تغییر سیاستها می شود.

عطار با اعلام اینکه هر فردی که سمت جدیدی را قبول می کند دیدگاهها و سلایق خود را دارد و می خواهد نظرات خود را پیاده کند بیان کرد: به عنوان مثال معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در مدت زمان کوتاهی چندین بار تغییر کرده که هر کدام طرحهای خود را می خواستند اجرا کنند. مانند آقای ملک زاده که طرح سفر کارت را اجرا کرد اما موفق نشد.

....................

گزارش از فاطیما کریمی