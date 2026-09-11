به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، آن را عامل رستگاری انسان در دنیا و آخرت دانست.

امام جمعه چابهار در بخش نخست خطبه‌ها با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از روزی حلال و توجه به فرهنگ قناعت، اظهار کرد: قناعت و میانه‌روی از عوامل حفظ نعمت‌های الهی است و انسان قانع، بی‌نیازی از مردم را سرلوحه زندگی خود قرار می‌دهد.

وی با استناد به آموزه‌های اسلامی افزود: قناعت به معنای جلوگیری از پیشرفت نیست، بلکه موجب آرامش روحی و کاهش حسرت نسبت به دارایی‌های دیگران می‌شود و می‌تواند زمینه حفظ استقلال و عزت فرد و جامعه را فراهم کند.

وحدت، راه مقابله با اختلاف‌افکنی

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محراب، آیت‌الله مدنی، و سالروز تأسیس دارالتقریب، این اقدام را گامی مهم در مسیر نزدیک شدن مسلمانان دانست و بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی تأکید کرد.

وی گفت: مقابله با توطئه‌ها و انحرافات نیازمند حفظ وحدت حول محور آموزه‌های الهی است و جامعه اسلامی نباید اجازه دهد اختلافات به عاملی برای تضعیف انسجام اجتماعی تبدیل شود.

هشدار درباره نفوذ و تغییر محاسبات جامعه

خطیب جمعه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد برخی جریان‌های سیاسی نسبت به مذاکره با دشمن، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که مذاکره به‌تنهایی نمی‌تواند مانع نقض تعهدات، فشارهای سیاسی و ادامه تحریم‌ها شود.

وی با انتقاد از طرح مباحثی مانند مذاکره و رفراندوم از سوی برخی جریان‌ها، افزود: نباید دشمنان ملت ایران به عنوان طرفدار صلح و مدافعان امنیت کشور به عنوان جنگ‌طلب معرفی شوند؛ چراکه چنین روایتی می‌تواند افکار عمومی را نسبت به واقعیت‌های موجود دچار خطا کند.

حجت‌الاسلام موسوی با هشدار نسبت به نفوذ فرهنگی و سیاسی تصریح کرد: امروز سلاح نفوذ می‌تواند از جنگ سخت خسارت‌بارتر باشد؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ادبیات به ظاهر دلسوزانه و حمله به برخی نهادها، محاسبات جامعه را تغییر دهد.

امام جمعه چابهار در پایان با قدردانی از حضور مردم و تلاش نیروهای مسلح در برابر تهدیدات، این حضور را یکی از عوامل مهم خنثی شدن توطئه‌ها دانست و از اقدامات نیروهای مسلح در پاسخ به تجاوزات دشمنان تقدیر کرد.