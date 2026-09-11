  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۵

امام جمعه چابهار: «نفوذ» می‌تواند از جنگ سخت خسارت‌ بار تر باشد

امام جمعه چابهار: «نفوذ» می‌تواند از جنگ سخت خسارت‌ بار تر باشد

چابهار - امام جمعه چابهار با هشدار نسبت به پیامدهای نفوذ فرهنگی و سیاسی گفت: دشمن تلاش می‌کند با طرح مباحث انحرافی و ایجاد دوگانه‌های کاذب، اعتماد عمومی و امنیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، آن را عامل رستگاری انسان در دنیا و آخرت دانست.

امام جمعه چابهار در بخش نخست خطبه‌ها با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از روزی حلال و توجه به فرهنگ قناعت، اظهار کرد: قناعت و میانه‌روی از عوامل حفظ نعمت‌های الهی است و انسان قانع، بی‌نیازی از مردم را سرلوحه زندگی خود قرار می‌دهد.

وی با استناد به آموزه‌های اسلامی افزود: قناعت به معنای جلوگیری از پیشرفت نیست، بلکه موجب آرامش روحی و کاهش حسرت نسبت به دارایی‌های دیگران می‌شود و می‌تواند زمینه حفظ استقلال و عزت فرد و جامعه را فراهم کند.

وحدت، راه مقابله با اختلاف‌افکنی

حجت‌الاسلام موسوی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محراب، آیت‌الله مدنی، و سالروز تأسیس دارالتقریب، این اقدام را گامی مهم در مسیر نزدیک شدن مسلمانان دانست و بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی تأکید کرد.

وی گفت: مقابله با توطئه‌ها و انحرافات نیازمند حفظ وحدت حول محور آموزه‌های الهی است و جامعه اسلامی نباید اجازه دهد اختلافات به عاملی برای تضعیف انسجام اجتماعی تبدیل شود.

هشدار درباره نفوذ و تغییر محاسبات جامعه

خطیب جمعه چابهار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد برخی جریان‌های سیاسی نسبت به مذاکره با دشمن، اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که مذاکره به‌تنهایی نمی‌تواند مانع نقض تعهدات، فشارهای سیاسی و ادامه تحریم‌ها شود.

وی با انتقاد از طرح مباحثی مانند مذاکره و رفراندوم از سوی برخی جریان‌ها، افزود: نباید دشمنان ملت ایران به عنوان طرفدار صلح و مدافعان امنیت کشور به عنوان جنگ‌طلب معرفی شوند؛ چراکه چنین روایتی می‌تواند افکار عمومی را نسبت به واقعیت‌های موجود دچار خطا کند.

حجت‌الاسلام موسوی با هشدار نسبت به نفوذ فرهنگی و سیاسی تصریح کرد: امروز سلاح نفوذ می‌تواند از جنگ سخت خسارت‌بارتر باشد؛ زیرا دشمن تلاش می‌کند با استفاده از ادبیات به ظاهر دلسوزانه و حمله به برخی نهادها، محاسبات جامعه را تغییر دهد.

امام جمعه چابهار در پایان با قدردانی از حضور مردم و تلاش نیروهای مسلح در برابر تهدیدات، این حضور را یکی از عوامل مهم خنثی شدن توطئه‌ها دانست و از اقدامات نیروهای مسلح در پاسخ به تجاوزات دشمنان تقدیر کرد.

کد مطلب 6943934

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها