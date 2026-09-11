به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مجتبی بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته سراوان با اشاره به ضرورت حفظ هوشیاری در برابر دشمن اظهار کرد: شناخت رفتار و عملکرد دشمن برای تصمیمگیری درست ضروری است و نباید تجربههای گذشته به فراموشی سپرده شود.
امام جمعه سراوان با اشاره به مداخلات آمریکا در برخی کشورهای اسلامی افزود: بررسی تحولات افغانستان، پاکستان، کشورهای حوزه خلیجفارس، مصر، اردن و دیگر کشورهای اسلامی نشان میدهد که منافع قدرتها همواره با مصالح ملتها یکسان نیست و جامعه باید این تجربهها را مورد توجه قرار دهد.
وی تصریح کرد: برخی فضاسازیها و روایتهای رسانهای میتواند موجب کمرنگ شدن حافظه تاریخی جامعه شود و اگر تجربههای گذشته فراموش شود، امکان تکرار همان روندها وجود خواهد داشت.
فشار اقتصادی؛ یکی از ابزارهای دشمن
حجتالاسلام بامری در ادامه با اشاره به فشارهای واردشده بر جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمن در ماههای گذشته از ابزارهای مختلف برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده، اما مقاومت مردم مانع از تحقق بسیاری از این اهداف شده است.
وی جنگ اقتصادی، تحریم، فشارهای معیشتی و ایجاد نارضایتی اجتماعی را از جمله ابزارهایی دانست که میتواند برای تضعیف جامعه مورد استفاده قرار گیرد و افزود: حفظ انسجام عمومی و تقویت توان داخلی باید در برابر این فشارها مورد توجه باشد.
امام جمعه سراوان همچنین بر ضرورت صیانت از دستاوردهای کشور تأکید کرد و گفت: جامعه نباید اجازه دهد آسیبهای فرهنگی و اجتماعی به ابزاری برای ایجاد شکاف و تضعیف انسجام عمومی تبدیل شود.
قدرت نظامی نباید عامل تضعیف روحیه شود
حجتالاسلام بامری با اشاره به توانمندیهای نظامی دشمن اظهار کرد: برخورداری دشمن از تجهیزات و تسلیحات پیشرفته نباید موجب تضعیف روحیه ملت ایران شود، زیرا توانمندیهای کشور در میدان نیز به نمایش گذاشته شده است.
وی صبر، مقاومت و اتکا به توان داخلی را از عوامل عبور از شرایط دشوار دانست و افزود: مؤمنان باید به وعده الهی و پیروزی حق بر باطل باور داشته باشند و در مسیر خود دچار تردید نشوند.
امام جمعه سراوان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ وحدت امت اسلامی تأکید کرد و رهبری را یکی از محورهای انسجام جامعه دانست.
وی در پایان گفت: حفظ وحدت، صبر، مقاومت و توجه به رهنمودهای رهبر انقلاب از الزامات عبور از شرایط موجود است.
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