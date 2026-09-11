به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه دلگان با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: هر اقدامی که به انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب بزند، باید مورد توجه قرار گیرد و از ایجاد دوگانه‌های کاذب و سخنانی که موجب ناامیدی جامعه می‌شود، پرهیز کرد.

امام جمعه دلگان افزود: در شرایط کنونی، حفظ انسجام میان مردم و مسئولان یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور است و جامعه برای عبور از شرایط دشوار، بیش از هر چیز به اعتماد، مسئولیت‌پذیری و پرهیز از اختلافات غیرضروری نیاز دارد.

جنگ ترکیبی و اهمیت اعتماد عمومی

وی با اشاره به تغییر شیوه تقابل دشمن و پررنگ شدن نقش رسانه و افکار عمومی گفت: در کنار فشارهای مختلف، تلاش برای ایجاد شایعه، دوگانه‌سازی و تضعیف اعتماد عمومی نیز دنبال می‌شود.

حجت‌الاسلام بامری ادامه داد: مسئولان باید تصمیم‌های خود را با در نظر گرفتن ابعاد مختلف و پیامدهای اجتماعی آن اتخاذ کنند و اجازه ندهند اختلافات و مسائل قابل مدیریت به عاملی برای ایجاد شکاف در جامعه تبدیل شود.

وی تأکید کرد: جامعه‌ای که از انسجام و اعتماد عمومی برخوردار باشد، توان بیشتری برای عبور از بحران‌ها و مقابله با فشارهای مختلف خواهد داشت.

تروریسم؛ تهدیدی علیه امنیت عمومی

خطیب جمعه دلگان همچنین با اشاره به حوادث تروریستی اخیر، این اقدامات را در راستای ایجاد ناامنی و آسیب به امنیت عمومی دانست و گفت: اقدامات تروریستی نمی‌تواند اراده مردم برای حفظ امنیت و ثبات کشور را تضعیف کند.

وی افزود: پاسخ به ناامنی تنها در برخورد با عوامل تروریستی خلاصه نمی‌شود، بلکه حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی و اختلاف نیز اهمیت دارد.

حجت‌الاسلام بامری در پایان با تأکید بر همبستگی میان شیعه و اهل سنت گفت: مردم با وجود تفاوت‌های قومی و مذهبی، در موضوعاتی مانند امنیت و آینده کشور منافع مشترکی دارند و تقویت همین پیوندها می‌تواند مانع از تبدیل اختلافات به شکاف‌های اجتماعی شود.