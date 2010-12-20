فرهنگ سازمانی در کشور کمتر مورد توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامحسین بلندیان صبح دوشنبه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری استان زنجان با تاکید بر اینکه فرهنگسازی در ارتقا سلامت اداری کشور بسیار تاثیر گذار است، افزود: این موضوع باید بیش از گذشته در جامعه نهادینه شود.

وی با بیان اینکه فرهنک سازمانی مجموعه از تعهدات، اعتقادات و ارزش های مشترک اعضای کارکنان ادارت و سازمانها است، ادامه داد: این فرهنگ یک اصل بسیار مهم در ارتقا سلامت اداری کشور است و نهادینه شدن آن می تواند به یک الگو تبدیل شود.

بلندیان با اشاره به اینکه فرهنگ سازمانی عامل موثری در ارتقا بهره وری سازمانها به شمار می رود، گفت: اگر رفتار سازمانی متمایز از رفتار اجتماعی باشد با چالشهای عمده در این بخش مواجه خواهیم شد.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تحقق ارتقا سلامت اداری کشور رضایتمندی کارکنان را نیز به همراه دارد، افزود: علاوه بر آن این موضوع رضایتمندی مردم را به همراه دارد.

وی یادآور شد: در شرایطی می توان گفت که فرهنگ سازمانی خوبی داریم که مدیران آن سازمان منافع خود را در حداکثر منافع کارکنان دانسته و کارکنان نیز حداکثر منافع خود را در گرو حداکثر منافع سازمان ببینند که در این صورت یک نظام اداری سالم در کشور پایه ریزی خواهد شد.

بلندیان از فرهنگ سازمانی به عنوان عاملی مؤثر در جهت بهره وری سازمان ها یاد کرد و گفت: دومین پشتوانه سلامت اداری، اخلاق کار است، یعنی فرد باید این باور اساسی را داشته باشد که کار خود را در چارچوب ارزش های اخلاقی به خوبی انجام دهد.

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی سازمان بازرسی کل کشور با تأکید براینکه فقدان سلامت نظام اداری یاعث فساد اداری خواهد شد، بیان کرد: شیوع مفاسد اقتصادی می تواند هدف رسیدن به رستگاری را با چالش رو برو کند.

بلندیان وجود برخی مدیران نالایق را یکی دیگر از عوامل فساد اداری دانست و افزود: این مدیران با بی تدبیری خود فرصت ها و امکانات به دست آمده را به هدر می دهند همچنین رواج روحیه عافیت طلبی، وجود اختلاف طبقاتی شدید در جامعه و همچنین پول پرستی از بسترها و زمینه های بروز فساد در جامعه تلقی می شود.

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در سالهای اخیر تلاش کرده است که سامانه مدرنی را برای امر نظارت و مبارزه با فساد طراحی کند، خوشبختانه در این امر به نتایج خوبی دست یافته ایم که اولین نیاز ما در این راه همکاری مدیران دستگاه های اجرایی در راستای توجه به ضوابطی است که در جهت ارتقای سلامت نظام اداری مد نظر است.

بلندیان بر حمایت سازمان بازرسی کل کشور از مدیران شجاع و ریسک پذیر تأکید کرد و گفت: این سازمان از مدیرانی که قدرت ریسک داشته و پاک دست باشند، حمایت کرده و آنها را معرفی می کند، لذا در حال حاضر این سازمان در راهی قدم گذاشته است که بتواند جایگاه خود را در کشور پیدا کند.