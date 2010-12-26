صادرات نیم میلیارد دلاری فرش دستباف ایران

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، فیصل مرداسی عصر یکشنبه در همایش توسعه صنعت فرش دستباف در این شهرستان افزود: طی 9 ماهه گذشته قریب به 365 میلیون دلار فرش به خارج از کشور صادرشده که از لحاظ ارزش ریالی 24 درصد و از لحاظ حجم 20 درصد نسبت به مدت مشابه افزایش نشان می دهد.

دکتر مرداسی افزود: در بودجه سال 90 و برنامه پنجم توسعه، مجلس فرش دستباف را صرفاً نه به عنوان میراث گذشتگان، بلکه به عنوان یک محصول مطرح کرده و با این حرکت به اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد کرد.

وی ضمن تقدیر و تشکراز نمایندگان مجلس به خاطر توجه به صنعت فرش گفت: تا پایان برنامه چهارم در هیچ کدام از برنامه های اقتصادی به توسعه صنعت فرش توجهی نشده بود ولی در برنامه پنجم توسعه و همچنین بودجه سال90 حمایتهای خوبی از صنعت فرش شده است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران میزان تسهیلات داده شده به صنعت فرش را ناکافی دانست و از مجلس خواست برای توسعه و رونق فرش دستباف تسهیلات کم بهره در نظر بگیرند و امیدواریم در بودجه سال 90 این خواستۀ فرشبافان تحقق یابد.

دکتر مرداسی ضمن انتقاد از عدم اجرای قانون بیمه قالیبافان گفت: علیرغم حمایت دولت و مجلس از قالیبافان، هنوز بحث دفترچه بیمه قالیبافان در حال آزمون می باشد.

وی اظهار امیدواری کرد امسال نیز درروند صادرات ، رقم 500 میلیون دلارو اندی را درصنعت فرش شاهد باشیم.

به گفته وی، ایران همچنان در صادرات فرش دستباف مقام اول دنیارا داراست و علیرغم اینکه در 10 سال گذشته میزان صادرات کاهش داشته است، ولی کماکان ایران مقام اول را دراختیار دارد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران از برگزاری جشنواره فروش فرش دستباف به مدت یک ماه در 14 استان کشور ظرف امسال خبرداد.

مواد اولیه قالی گران است

در بخش دیگری از این همایش، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، گرانی مواد اولیه قالی را مشکل عمده قالیبافان نام برد و از پیگیری مشکلات قالیبافان علی الخصوص دفترچه بیمه درمانی آنان در مجلس خبر داد و گفت: مشکلات قالیبافان به کارِ کارشناسی و پژوهشی نیاز دارد و با توجه به قرار گرفتن در هفته پژوهش، امیدواریم مشکلات قالیبافان به عنوان موضوع پژوهش دانشگاهیان مورد بررسی قرار گیرد.

ضیاء اله اعزازی از آمادگی مجلس شورای اسلامی بای حل مشکلات دست وپا گیر قالیبافان خبر داد و افزود: در خصوص مشکل قانون قالیبافان قدمهای لازم برداشته شده و موضوع درخواست آنان در خصوص دفترچه بیمه قالیبافان را از مسئولین تأمین اجتماعی درصحن علنی مجلس سئوال خواهم کرد.

ایجاد نمایشگاه دائمی فرش در بناب

رئیس سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی نیز از ایجاد چهارمین نمایشگاه دائمی فرش دستباف استان در شهرستان بناب خبر داد.

صادق نجفی با اشاره به طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشورگفت: هدف از این طرح واقعی کردن قیمتهاست لذا واقعی بودن با غیراصولی بودن فرق و تفاوت دارد.

وی به افراد متخلفی که مانع اجرای این طرح هستند هشدار داد: اجازه هیچگونه سوء استفاده به افراد متخلف را نمی دهیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان همچنین از تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبار به بخش صنعت فرش از محل اعتبارات دور دوم سفر استانی ریاست جمهوری به آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: تاکنون 18 میلیارد تومان از این تسهیلات به قالیبافان استان پرداخت شده است.

نجفی گفت: همچنین مبلغ 50 میلیارد تومان اعتبار از محل بودجه سال89 برای فرش دستباف روستایی تخصیص یافته است.

وی از حرکت ویژه در حوزه فرش دستباف استان خبر داد و گفت: دولت 90 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت می کرد که اگر یک چهارم آن را در زیر ساختهای کشور هزینه کنیم ، قطعاً بخش عمده ای از مشکلات اشتغال درکشور حل خواهد شد.

نجفی از پایین بودن بهره وری در جامعه انتقاد کرد و اظهار امیدواری کرد: با آموزش و آگاهی دادن و استفاده از تکنولوژی های جدید، بهره وری را درکشوربالا ببریم.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی در پایان تصریح کرد: سازمان بازرگانی طرحی را بنام نهضت کاهش هزینه و قیمت تمام شده در استان شروع کرده است.

تولید سالانه 32 هزار متر مربع فرش در بناب

فرماندار بناب نیز در این همایش، با ارائه گزارشی از وضعیت صنعت فرش در شهرستان بناب گفت: شش هزار دار قالی و کارگاه بافندگی در شهرستان بناب با اشتغال زایی 15 هزار نفر فعال می باشد و سالانه 32 هزار مترمربع انواع فرش در این شهرستان تولید و صادر می شود.

سعید برقی افزود: امسال نزدیک به 10 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به قالیبافان بناب پرداخت شده است.

فرماندار بناب همچنین مشکل عمده قالیبافان را بیمه اجتماعی بافندگان فرش اعلام کرد و از مسئولان امر خواست این مشکل اساسی را حل کنند تا درجهت حمایت از این قشر زحمتکش، قدمهای اولیه را بردارند.

به گفتۀ وی هم اکنون نزدیک به دو میلیون نفر در کشور در صنعت فرش دستباف اشتغال دارند و در سالهای اخیر به جهت تغییر الگوی مصرف و زندگی روستاییان و ایجاد دگرگونی در زندگی آنها ، در صنعت فرش نیز شاهد دگرگونی بودیم.

دراین همایش کریم فرقانی به نمایندگی از سوی قالیبافان با اشاره به مشکلات قالیبافان، ناهماهنگی در صادرات فرش، افت بازار فرش به خاطر تشکیل تشکّلهای عریض و طویل، بحران اقتصادی حاکم بر کشورهای غربی و عدم آشنایی بافندگان، تولیدکنندگان و صادر کنندگان فرش را از مشکلات اساسی قالیبافان خواند.

وی وجود قوانین دست و پا گیر در برخی بانکها برای دریافت تسهیلات بانکی را از دیگر مشکلات قالیبافان ذکر کرد و خواستار تأمین و دایر کردن نمایشگاه دائمی فرش در شهرستان شد.

در ادامه همایش، سید اسداله مجتبی پور، شهردار بناب نیز با واگذاری دو هزار مترمربع زمین بامجوز شورای اسلامی شهر برای دایر کردن نمایشگاه دائمی فرش در شهرستان بناب موافقت کرد.