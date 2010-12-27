کشتی گیران ایرانی با کمبود فن مواجه هستند

امامعلی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل افزود: معتقد هستم در نخستین گام با تشکیل کلاسهای مربیگری از وجود قهرمانان صاحب نام و صاحب سبک کشتی کشورمان استفاده شود.

وی افزود: قهرمانان مدال آور که دارای فنهای مخصوصی در کشتی ایران بودند بیایند و در محیطهای نسل جدید کشتی کشور، فن خود را اجرا کنند.

دارنده دهها نشان طلا، نقره و برنز بازیهای المپیک، جهانی و بین المللی تاکید کرد: مربیان جوان ما اکنون باید از نظر فنهای گذشته کشتی پهلوانان وقهرمانان کشتی کشور که افتخارآفرینی ها زیادی داشتند استفاده وبه سنین پایه هم منتقل کنند.

حبیبی گفت: امروز کشتی گیران به جای اینکه در وسط میدان جانانه باهم سرشاخ شوند و کشتی بگیرند بدنبال هول دادن همدیگر و خارج کردن از خط تشک و امتیازگیری هستند.

وی اضافه کرد: اصلا این روند امتیاز گیری در کشتی را نمی پذیرم وناراحت می شوم.

اسطوره کشتی دنیا که درجنگندگی و خاک کردن حریفان خود در کمترین ثانیه به "ببر" مازندران لقب گرفته است، ادامه داد: کشتی گرفتن از راه هول دادن دور از منش پهلوانی است وکشتی گیران بیایند در سوط تشک حریف را خاک کنند وآن وقت بگویند قهرمان هستیم.

امامعلی حبیبی با بیان اینکه درچند سالی که از کشتی جهانی فاصله گرفتیم برخی کمبودهای زیرساختی از مشکلات مهم دراین بخش بوده است، ادامه داد: امکانات ورزشی و کمبودهایی که در رشته کشتی وجود داشته برطرف شده و همه شهرستانها اکنون دارای چندین سالن ورزشی به خصوص سالنهای تخصصی کشتی هستند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان تربیت بدنی و فدراسیون کشتی باید حمایتهای ویژه شان را به کشتی که ورزش اول این کشور بوده داشته باشند تا مربیان کشتی به جایگاهی برسند که روح قهرمانی و پهلوانی را در کشتی گیران زنده و اجرا کنند.



