نصب سرپناه در ایستگاههای تاکسی پایانه رسالت

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش مرتضوی با اعلام این مطلب گفت: به منظور رفاه حال شهروندان و ساماندهی تاکسیها در پایانه رسالت، 11 عدد سرپناه ایستگاه تاکسی طرح جدید و 4 عدد سرپناه ایستگاه اتوبوس در پایانه رسالت نصب شد.

وی با اشاره به خط کشی محوری به طول 15 هزار متر عنوان داشت: نصب و مرمت 12عدد سنگدال و دریچه، نصب و مرمت 10 مورد تابلو راهنمایی، نصب 74 مورد استوانه ایمنی از دیگر اقدامات معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 8 در ماه جاری است.

مرتضوی در ادامه به پایانه اتوبوسرانی شهید اسلام پناه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر این پایانه در ضلع جنوب غربی میدان رسالت و در 3 خط رسالت - مطهری، رسالت - بهارستان و رسالت - پیچ شمیران در خدمت شهروندان منطقه است.

وی گفت: همچنین به منظور ایمن سازی و جلوگیری از بروز حوادث، نرده گذاری پایانه شهید اسلام پناه در دستور کار قرار دارد.