برترین پژوهشگران دستگاههای اجرایی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم 78 پژوهشگر برگزیده در حوزه های مختلف معرفی شدند.
وزارت صنایع و معادن
دکتر منیژه خیرخواه پژوهشگر برتر
علی پهلوانی پژوهشگر برتر
دکتر هاله ولیان پژوهشگر برتر
وزارت راه و ترابری
حمید یعقوبی سرای پژوهشگر برتر
امیر نجفی پژوهشگر برتر
مهران غلامی پژوهشگر برتر
سازمان محیط زیست
محمد ابراهیم صحتی ثابت پژوهشگر برتر
فاطمه آموسی پژوهشگر برتر
حسن اکبری پژوهشگر برتر
انجمن تحقیق و توسعه
دکتر رضا توکلی مقدم پژوهشگر برتر
کامبیز رضائیان پور پژوهشگر برتر
آرش گلنام پژوهشگر برتر
وزارت تعاون
البرز محمدی پژوهشگر برتر
دکتر علیقلی حیدری پژوهشگر برتر
حمید نصرپور پژوهشگر برتر
وزارت آموزش و پرورش
دکتر حسن ضیاء الدینی پژوهشگر برتر
دکتر حیدر تورانی پژوهشگر برتر
مسعود کبیری پژوهشگر برتر
وزارت جهاد کشاورزی
دکتر محسن مردی پژوهشگر برتر
دکتر گودرز نجفی پژوهشگر برتر
دکتر علی اشرف جعفری پژوهشگر برتر
وزارت امور خارجه
دکتر علی بی نیاز پژوهشگر برتر
زیبا فرزین نیا پژوهشگر برتر
محمد عجم پژوهشگر برتر
دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر ابراهیم رحیمی پژوهشگر برتر
دکتر محمد چمنی پژوهشگر برتر
دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم پژوهشگر برتر
دکتر محسن گل پرور پژوهشگر برتر
دکتر غضنفر شاهقلیان پژوهشگر برتر
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دکتر سیدرضا مجد زاده پژوهشگر برتر
دکتر شهریار سمنانی پژوهشگر برتر
دکتر عبدالعزیز رستگار لاری پژوهشگر برتر
دکتر سیاوش دستمالچی پژوهشگر برتر
دکتر مهرداد روغنی پژوهشگر برتر
دکتر داوود مهربانی پژوهشگر برتر
دکتر حمید نصری پژوهشگر برتر
وزارت مسکن و شهرسازی
دکتر شهرام دلفانی پژوهشگر برتر
علیرضا پورخورشید پژوهشگر برتر
مژگان نیک روان مفرد پژوهشگر برتر
جهاد دانشگاهی
دکتر محمدمهدی آخوندی پژوهشگر برتر
دکتر حسین کلانتری خلیل آباد پژوهشگر برتر
دکتر ندا سلطانی پژوهشگر برتر
سازمان بازرسی کل کشور
دکتر نوروز هاشم زهی پژوهشگر برتر
دکتر وحید شقاقی شهری
سازمان نقشه برداری
دکتر علیرضا قراگوزلو پژوهشگر برتر
دکتر یحیی جمور پژوهشگر برتر
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
دکتر محمد حنیف پژوهشگر برتر
غلامرضا محمدی مهر پژوهشگر برتر
دکتر محمد اخگری پژوهشگر برتر
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
کلثوم عباسی شاهکوه پژوهشگر برتر
لیلا محمدی پژوهشگر برتر
فرزاد زرگری اصل پژوهشگر برتر
وزارت بازرگانی
میرعبدالله حسینی پژوهشگر برتر
منصور عسگری ارجنگی پژوهشگر برتر
محمد راستی پژوهشگر برتر
ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)
دکتر اکبر وروائی پژوهشگر برتر
غلامحسین بیابانی پژوهشگر برتر
حجت الاسلام دکتر سیدرضا حسینی پژوهشگر برتر
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
دکتر محمد زمانی پژوهشگر برتر
معصومه معارف وند پژوهشگر برتر
نیلوفر حسین تاش پژوهشگر برتر
وزارت کار و امور اجتماعی
الهام امیری پژوهشگر برتر
سید محمود اکرم پژوهشگر برتر
احمد لطفی نژاد پژوهشگر برتر
وزارت نیرو
دکتر مهرداد فرهادیان اصفهانی پژوهشگر برتر
حسین میسمی پژوهشگر برتر
مجتبی خدرزاده پژوهشگر برتر
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر صدیقه ترقی جاه پژوهشگر برتر
دکتر سید کمال واعظی پژوهشگر برتر
بسیج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر کامبیز بنی هاشمی پژوهشگر برتر
جواد نظری مقدم پژوهشگر برتر
رهام یزدان پناه پژوهشگر برتر
ریاست جمهوری
علیرضا احمدی فینی پژوهشگر برتر
امیرهوشنگ انوری پژوهشگر برتر
دکتر نرگس نشاط شمیرانی پژوهشگر برتر
دکتر محمدرضا سعیدی پژوهشگر برتر
علاء الدین ازوجی پژوهشگر برتر
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