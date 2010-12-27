برترین پژوهشگران دستگاههای اجرایی معرفی شدند

برترین پژوهشگران دستگاههای اجرایی امروز دوشنبه با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای علوم و ارتباطات در مراسم یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر معرفی شدند.