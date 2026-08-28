قدرتمندترین موشک اروپا به پرواز درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک موشک آریان۶ ماهواره رصد آب وهوایMTG۱۲ را از بندر فضایی اروپا در گینه فرانسه در ساعت ۲۰:۱۰ دقیقه به وقت گرینویچ به مدار زمین برد.

در این عملیات همه چیز طبق برنامه ریزی پیش رفت و موشک آریان۶ ماهواره مذکور را ۳۶ دقیقه پس از پرتاب بدر مدار انتقال زمین ثابت رها کردند.

MTG۱۲ با وزن ۳۸۰۰ کیلوگرم دومین ماهواره عکسبرداری خوشه Meteosat Third Generation است. این ابزار خوشه شامل سه فضاپیما را که در مدار زمین ثابت واقع در ارتفاع ۳۵ هزار ۷۸۶ کیلومتری سطح زمین قرار دارند، تکمیل می کند.

دیگر ابزارهای این خوشه عبارتند از MTG-l۱ و MTS-S۱ که به ترتیب در دسامبر ۲۰۲۲ و جولای ۲۰۲۵ میلادی به فضا پرتاب شده اند.

MTGl۱ یک ابزار عکسبرداری و MTSS۱ یک کاوشگر صوتی (Sounder) است که با استفاده از ابزاری مادون قرمز، لایه‌های مختلف جو زمین را بررسی می‌کند.



ماهواره های MTG توسط EUMETSAT یک گروه بین المللی در آلمان راهبری می شود.