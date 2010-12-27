برترینهای پژوهش و فناوری معرفی شدند/ اعلام پراستنادترین نویسندگان مقالات

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای علوم و ارتباطات، 25 پژوهشگر برگزیده و 6 نویسنده که پراستنادترین و داغ ترین نویسندگان و مقالات را داشته اند، جوایز خود را دریافت کردند.

پژوهشگران برتر در گروه هنر

دکتر یعقوب آژند

دکتر فاطمه مهدی زاده سراج

دکتر کیومرث حبیبی

پژوهشگران برتر در گروه دامپزشکی

دکتر سعید نظیفی

دکتر مهدی سلطانی

دکتر غلامرضا رزمی

دکتر منصور میاحی

پژوهشگران برتر در گروه علوم انسانی

دکتر میثم موسایی

دکتر حیدر صادقی

دکتر آرش شاهین

دکتر رضا پیش قدم

دکتر مرتضی فرهادی

پژوهشگران برتر در گروه فنی مهندسی

دکتر محمد حسین فتحی

دکتر ایرج مهدوی

دکتر سید سیاوش مدائنی

دکتر رضا نقد آبادی

دکتر علی رستمی

پژوهشگران برتر در گروه علوم پایه

دکتر اعظم ایرجی زاد

دکتر مسعود شیدایی

دکتر مجید اسحقی گرجی

دکتر بهمن یوسفی

دکتر شادپور ملک پور

پژوهشگران برتر در گروه کشاورزی

دکتر مهدی همائی

دکتر علی اسدی

دکتر محمدرضا ایمان پور

پراستنادترین و داغ ترین نویسندگان و مقالات

دکتر مهدی دهقان پراستنادترین نویسنده ایرانی در ISI

دکتر محمدرضا گنجعلی پراستنادترین نویسنده ایرانی در ISI

دکتر محمدعلی بشارت پراستنادترین نویسنده ایرانی در ISc

دکتر پروین میرمیران پراستنادترین نویسنده ایرانی در ISc

دکتر علاء الدین طباطبائی برترین مقاله داغ

دکتر محسن علیشاهی ها پراستنادترین مقاله ISI