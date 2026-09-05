به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در حاشیه بازدید از غرفههای شاهد و ایثارگر در نمایشگاه بینالمللی فناوری و نوآوری (اینوتکس) با اشاره به ظرفیتهای موجود در جامعه ایثارگری اظهار کرد: امروز توجه به نوآوری و فناوری در کشوری که از استعدادهای عظیمی برخوردار است، میتواند حلّال بسیاری از مسائل کشور باشد.
وی با بیان اینکه هر یک از شرکتها و مجموعههای حاضر در غرفه شاهد و ایثارگر میتوانند ظرفیتی برای حل مسائل جامعه باشند، افزود: بخش قابل توجهی از فعالیتها و فناوریهای ارائهشده در این نمایشگاه میتواند به حل مسائل کشور و کمک به مجموعه مدیریتی با حداقل هزینهها منجر شود.
سلیمانی با تأکید بر ضرورت حمایت از این ظرفیتها گفت: ظرفیتهای جامعه ایثارگری مبتنی بر انگیزه و عقبهای متقن هستند و اگر مورد توجه و حمایت قرار گیرند، میتوانند در تعالی کشور بسیار اثرگذار باشند.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان و سایر اعضای جامعه ایثارگری دارای استعدادهای نهفتهای هستند که میتوانند با تکیه بر روحیه ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی، مسائل کشور را با نگاهی عمیق و مبتنی بر نوآوری حل کنند.
وی با اشاره به حضور شرکتهای دانشبنیان شاهد و ایثارگر در نمایشگاه اینوتکس تصریح کرد: باید با برنامهریزی و حمایت از این مجموعهها، زمینه استفاده از ظرفیتهای موجود فراهم شود تا آثار خلاقیت و توانمندی این عزیزان در مسیر پیشرفت کشور مورد استفاده قرار گیرد.
سلیمانی همچنین با اشاره به حملات دشمن به مراکز علمی و فناوری کشور اظهار کرد: دشمنان اسلام و ایران با هدف ضربه زدن به مراکز علمی و فناوری کشور اقداماتی انجام دادند، اما در وجود یکایک ملت ایران و جوانان این ظرفیت وجود دارد که هر اندازه تخریب صورت گیرد، چند برابر آن ظرفیت علمی، نوآوری و فناوری بروز و ظهور پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: این روحیه برخاسته از همان فرهنگ ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی است و باید قدر این ظرفیتها را بدانیم و برای تقویت آنها برنامهریزی کنیم.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه اینوتکس و مجموعههای حامی غرفههای شاهد و ایثارگر، ابراز امیدواری کرد با تقویت نقاط قوت و رفع کاستیها، حضور جامعه ایثارگری در نمایشگاه سال آینده با برنامهریزی بهتر و امکانات گستردهتر دنبال شود.
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