به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پاسداشت حجت‌الاسلام شیخ محسن قرائتی شب گذشته چهارشنبه هشتم دیماه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و لشکری، تعدادی از نمایندگان مجلس، دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام رئیسی معاون قوه قضائیه، سرلشکر فیروزآبادی، دکتر صالحی، عسگر اولادی و.... در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران برگزار شد.

دکتر علی دارابی در این مراسم با اشاره به یکی از نظر سنجی‌های سازمان صدا و سیما گفت: در این نظر سنجی که هم در بین خواص و هم در میان بین توده مردم انجام شد آقای قرائتی فاصله بسیار نزدیکی نسبت به دیگر مبلغان و گویندگان در رسانه ملی دارد.

معاون سازمان صدا و سیما بازخوانی موفقیت و محبوبیت استاد قرائتی را در کنار برگزاری مراسم تجلیل یادآور شد و گفت: قصد قربت برای خدا اولین و مهمترین و سرانجام تمام توفیقات است. بازخوانی این ویژگی‌ها برای این است که اگر نسل جوان و اساتید و طلبا جوان بپرسند که آیا دست یابی به این ویژگی ها امکان پذیر است پاسخ دهیم که بله اگر این ویژگی ها و خصایص را مرور کنیم حتی در جامعه‌ای امثال آقای قرائتی می‌توانیم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه قرائتی اسلام‌شناس و مفسر قرآن است تاکید کرد: زبان ایشان زبان ائمه و انبیاء است. ویژگی‌های شخصیتی ایشان در طول بیش از 30 سال فعالیت در حوزه تبلیغ دین قابل توجه است. ایشان هیچ گاه اجازه ندادند فرزندان و منسوبانشان به جای او سخن بگویند و بیت المال نزد ایشان بیشترین مراقبت را داشته و دارد.

دارابی با اشاره به پرهیز استاد قرائتی از مباحث و جنجال های سیاسی بر ولایت مداری وی تاکید کرد و گفت: امروز قرائتی خود یک رسانه است اگر به دنبال رمز ماندگاری آقای قرائتی هستیم باید بگوییم که قرائتی مرد عمل و علم است.

سرلشکر فیروزآبادی: قرائتی نعمت الهی برای امت اسلامی

سرلشکر حسن فیروزآبادی نیز در این مراسم با بیان اینکه استاد قراتی روح سرشاری از معارف دینی دارند، بصیرت، اخلاص و عمل به موقع و اندازه را از ویژگی‌های شخصیتی حجت الاسلام قرائتی برشمرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: استاد قرائتی هم آسیب‌شناسی می‌کنند و هم دوای درد و هم سوز دارند. سوز ایشان به خاطر فهم عمیق از معارف دینی است.

وی حجت الاسلام قرائتی را مبلغی اثرگذار توصیف کرد و گفت: استاد قرائتی نعمت الهی برای امت اسلامی ایران و مقام معظم رهبری است.