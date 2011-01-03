شبکه توزیع آب خرمشهر به صورت اساسی اصلاح می شود

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز، اظهارداشت: تاکنون 60 درصد از شبکه فرسوده فاضلاب خرمشهر اصلاح و بازسازی شده است.

وی با بیان اینکه طول شبکه فاضلاب خرمشهر 330 کیلومتر است، اظهار داشت: شبکه فاضلاب خرمشهر به علت عدم بازسازی در طول دوران جنگ تحمیلی نیاز به اصلاح و بازسازی دارد.



عضو ستاد خشکسالی خوزستان، حل مشکل فاضلاب خرمشهر را یکی از دغدغه های آبفای خوزستان و احداث تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر را از راهکارهای این شرکت برای رفع مشکل فاضلاب خرمشهر عنوان کرد.



وی ادامه داد: احداث تصفیه خانه فاضلاب خرمشهر که مطالعات فاز نخست و دوم آن به سرانجام رسیده 350 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در صورت تامین این اعتبار مناقصه آن به اجرا گذاشته می شود.



پویا خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از 20 هزار مشترک فاضلاب در خرمشهر زیر پوشش خدمات آبفای استان قرار دارند.



وی همچنین با تاکید بر اینکه جمع‌ آوری انشعابات غیرمجاز آب در خرمشهر همکاری تمام دستگاه‌ های اجرایی را می‌ طلبد، اذعان داشت: پیش ‌بینی می ‌شود تعداد انشعابات غیرمجاز آب در سطح این شهرستان به هشت هزار انشعاب برسد.



رئیس هیئت مدیره آبفای خوزستان تصریح کرد: بیشترین انشعابات در محله حاشیه ‌نشین شهر قرار دارد و ساکنان این مناطق به ‌صورت ثبت نشده و غیرمجاز از آب استفاده می ‌کنند.



پویا افزود: وجود این تعداد اشتراک غیرمجاز در نقاط مختلف شهر هزینه‌ های جاری اداره آبفا خرمشهر را تا سه برابر افزایش داده و این عامل ارائه خدمات مطلوب به مردم خرمشهر را با مشکلاتی مواجه کرده است.



وی ادامه داد: نوسان و افت فشار آب در نقاط مختلف شهر، هدررفت آب، بالا رفتن هزینه ‌های تولید و توزیع آب در شبکه توزیع شهری از مشکلات وجود مشترکین غیرمجاز است.



مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان تصریح کرد: اداره آبفای خرمشهر برای تبدیل اشتراکهای غیرمجاز آمادگی کامل دارد و نهایت همکاری و مساعدت با شهروندان خرمشهری صورت می ‌گیرد.



وی با اشاره به تاکید دولت در سفرهای استانی به خوزستان در خصوص جمع ‌آوری انشعابات غیرمجاز و ایجاد زمینه انشعاب مجاز گفت: برای جلوگیری از کاهش انشعابات غیرمجاز لازم است تمام دستگاه ‌های اجرایی از جمله شهرداری، فرمانداری و اعضای شورای تامین منطقه همکاری را با اداره آبفا داشته باشند.



پویا اضافه کرد: سرانه استفاده مشترکان غیرمجاز آب در این شهرستان سه برابر الگوی تعریف شده است.



عضو شورای اداری استان خوزستان تاکید کرد: انشعابات غیرمجاز بخشی از هدررفت آب در برآوردها به شمار می ‌آید که نیاز به سامان ‌دهی دارد.



وی میزان مصرف این مشترکان آب خرمشهر را 50 هزار مترمکعب آب در شبانه ‌روز عنوان کرد.