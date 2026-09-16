بدهی ۱.۳ همتی مشترکان آب و فاضلاب در مازندران

بهزاد برارزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور و افزایش قابل توجه ورود مسافران به مازندران در جریان جنگ ۱۲ روزه، تلاش کردیم با وجود فشارهای مالی، خدماترسانی به مردم و مسافران بدون وقفه ادامه داشته باشد.
وی افزود: در آن مقطع از مجموعههای خدماترسان خواسته شد با صبوری و همراهی بیشتری در کنار مردم باشند و ما نیز با وجود اینکه یک مجموعه خدماتی و اقتصادی هستیم و باید حقوق و هزینههای حدود ۴۵ نفر از کارکنان را تأمین کنیم، مطالبات خود را با تأخیر پیگیری کردیم.
مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به میزان مطالبات این شرکت گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مردم بابت خدمات ارائهشده طلب داریم و انتظار داریم مشترکان در پرداخت قبوض و تسویه بدهیهای خود همراهی بیشتری داشته باشند.
برارزاده ادامه داد: پرداخت مطالبات آبفا به این شرکت کمک میکند منابع لازم برای استمرار خدماترسانی و اجرای طرحهای مورد نیاز مردم را تأمین کند و بتوانیم خدمات بیشتری به شهروندان ارائه دهیم.
وی درباره الگوی مصرف آب در مازندران نیز گفت: بیش از ۶۰ درصد مشترکان استان در گروه خوشمصرف قرار دارند، حدود ۳۰ درصد دارای مصرف غیرمتعارف هستند و نزدیک به ۱۰ درصد نیز در گروه مشترکان بد مصرف قرار میگیرند.
مدیرعامل آبفای مازندران با اشاره به شناسایی انشعابهای غیرمجاز در برخی مناطق استان اظهار کرد: در بعضی شهرکها و مناطق بهویژه در غرب مازندران، مواردی از استفاده غیرمجاز از انشعابات مشاهده میشود که شرکت آبفا در چارچوب قانون با این موارد برخورد میکند.
برارزاده با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی استان در این زمینه افزود: با توجه به دستور رئیس کل دادگستری مازندران، نگاه ویژهای به موضوع انشعابات غیرمجاز وجود دارد و تلاش میکنیم ضمن برخورد قانونی با تخلفات، زمینه قانونی شدن انشعابهای واجد شرایط نیز فراهم شود.
وی تأکید کرد: هدف آبفا، صیانت از حقوق مردم، جلوگیری از مصرف غیرمجاز و تأمین پایدار آب برای همه مشترکان است و همکاری دستگاههای اجرایی و قضایی در این مسیر اهمیت زیادی دارد.
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