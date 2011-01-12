مهلت ارسال آثار به جشنواره "نماز و نیایش" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بی‌طرفان سرپرست سینمای جوان قم و دبیر اجرایی جشنواره سراسری نماز و نیایش با اعلام این خبر گفت: نظر به درخواست تعدادی از سرپرستان دفاتر سینمای جوان و فعالان سینمای کوتاه برای تمدید مهلت ارسال آثار ستاد برگزاری جشنواره برنامه‌ریزی کردیم تا مهلت ارسال فیلم، عکس و فیلمنامه تا پایان دی‌ماه تمدید شود.

وی ادامه داد: فراخوان و پوستر این جشنواره آماده و در کلیه مراکز فرهنگی و هنری سراسر کشور از جمله انجمن‌های سینمای جوان، حوزه‌های هنری، مراکز صدا و سیما، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراکز جوانان هلال احمر، فرهنگسراها، دانشگاهها، کانون مساجد و ... ارسال شد.

به گفته بی‌طرفان کلیه فیلمسازان، عکاسان و فیلمنامه‌نویسان تا پایان روز 30 دی‌ماه فرصت دارند آثار خود را طبق فراخوان به دبیرخانه جشنواره واقع در قم، خیابان دورشهر، نبش کوچه 5، پلاک 95 دفتر سینمای جوان قم ارسال کنند.

دبیر اجرایی جشنواره سراسری نماز و نیایش با بیان اینکه این جشنواره با محوریت موضوعات نماز، دعا و نیایش است، گفت: ستادها و کمیته‌های این جشنواره فعال شده و دبیرخانه همایش آمادگی پذیرش آثار هنرمندان را تا 20 دی‌‌ماه امسال دارد تا بتواند به بررسی و داوری آثار در مراحل مختلف بپردازد.

هنرمندان می‌توانند آثار هنری خود را در سه بخش رقابتی فیلم، عکس و فیلمنامه ارسال کنند. جشنواره نماز و نیایش به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و انجمن سینمای جوانان ایران همزمان در 30 استان کشور انجمن سینمای جوانان کشور با مرکزیت استان قم برگزار می‌شود.