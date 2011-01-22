عملیات اجرایی دو پروژه آبرسانی در شهرستان درمیان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی نسیمی عصر شنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از این پروژه ها آب رسانی به روستای شمس آباد است که از سمت تنگل با حجم 3 کیلومتر و 600 میلیون ریال اعتبار عملیات اجرایی آن شروع شده است و تا پایان سال آب رسانی به این روستا پایان می یابد.

وی با بیان این که روستای شمس آباد با تانکر آب رسانی می شود، افزود: پس از انتقال آب به این روستا جمعیت 22 خانواری شمس آباد از لیست آبادی هایی که آب شرب آن ها با تانکر تامین می شود خارج خواهد شد.

نسیمی پروژه دیگر را آب رسانی به روستای خونیک چارتنگ با 600 میلیون ریال اعتبار اعلام و اضافه کرد: حجم پروژه آب رسانی این روستا 5.5 کیلومتر خط انتقال آب است که به بهره برداری نمی رسد زیرا شبکه توزیع و مخزن ذخیره آب آن نیاز به بودجه دارد که پی گیر تامین اعتبار آن از دیگر منابع اعتباری هستیم.

به گفته وی، خونیک چارتنگ نیز با تانکر آب رسانی می شود که با اجرای این پروژه دو هزار و 800 نفر جمعیت روستا در قالب 57 خانوار از آب آشامیدنی سالم برخوردار می شوند.

وی افزود، منابع اعتباری اجرای دو پروژه آب رسانی به روستاهای شمس آباد و خونیک چارتنگ از بودجه های مدیریت بحران تامین شده است.

درمیان اعتباری برای اصلاح شبکه های فرسوده ندارد

وی با بیان اینکه از 147 روستای شهرستان 67 روستا زیرپوشش اداره آب و فاضلاب روستایی درمیان است، بیان کرد: روستاهای زیرپوشش آب و فاضلاب روستایی 42 هزار نفر از 57 هزار نفر جمعیت شهرستان را دربرمی گیرد.

نسیمی مشکل اصلی منابع آبی روستاها را با توجه به خشکسالی های اخیر، کمبود دبی این منابع دانست و خاطر نشان کرد: حدود 45 درصد منابع تامین آب روستاهای درمیان نسبت به سال های قبل از آن کاهش نشان می دهد و بیشتر منابع تامین آب نقاط روستایی این شهرستان به ترتیب چاه عمیق، قنات و چشمه است.

مدیر امور آب و فاضلاب درمیان به فرسوده بودن 35 درصد شبکه های آب رسانی روستایی درمیان اشاره کرد و گفت:هیچ اعتباری برای اصلاح و توسعه شبکه های فرسوده در این شهرستان اختصاص نمی یابد.

به گفته وی، هر سال به طور میانگین برای آب رسانی به روستاهای بدون آب شهرستان درمیان دو میلیارد ریال اعتبار نیاز است.