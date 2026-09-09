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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

۸۰ مرزنشین درمیان از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند

۸۰ مرزنشین درمیان از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند

بیرجند- مدیر امور آب و فاضلاب درمیان از آبرسانی به روستای مرزی گل‌نی در شهرستان درمیان خبر داد و گفت: با اجرای طرح آبرسانی، ۸۰ نفر از اهالی این روستا از آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی شاهرخت صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: روستای مرزی و دورافتاده گل‌نی از توابع بخش گزیک شهرستان درمیان با جمعیتی کمتر از ۱۰۰ نفر، پس از پیگیری‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۰ صاحب یک حلقه چاه دستی شد که حفر و تجهیز آن انجام گرفت.

وی افزود: در ادامه و در سال ۱۴۰۴، عملیات کف‌شکنی و حفر گالری این چاه نیز به پایان رسید و با استقرار یک مخزن گالوانیزه و یک مخزن پلیمری، امکان انتقال و ذخیره‌سازی مناسب آب فراهم شد و اهالی روستا از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.

مدیر امور آب و فاضلاب درمیان بیان کرد: این اقدام در راستای رفع محرومیت آبی در نقطه صفر مرزی و با مشارکت بخشداری گزیک انجام شده و برای اجرای آن یک و نیم میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است.

احمدی شاهرخت ادامه داد: هم‌اکنون نیز عملیات لوله‌گذاری شبکه توزیع آب به طول یک هزار و ۲۰۰ متر در این روستا در حال اجرا و اتمام است.

وی با تأکید بر اینکه تأمین آب آشامیدنی و ارتقای بهداشت مردم در نقاط دوردست مرزی از اولویت‌های اصلی شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی است، گفت: تلاش می‌شود با اجرای طرح‌های آبرسانی، محرومیت آبی در مناطق مرزی استان کاهش یابد.

کد مطلب 6941917

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