اقدامات تعزیرات حکومتی در راستای تثبیت قیمتها در بازار موثر بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریبرز جوانشیری ظهر امروز و در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به ارتباط و هماهنگی بسیار خوب سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت بازرگانی تثبیت قیمت ها در بازار بعد از اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها بسیار خوب و مثبت بود.

وی عنوان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی کشور در راستای انجام رسالت های کاری خود و با هدف مقابله با تخلفات احتمالی در حوزه های مختلف در زمان اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها اقدامات و برنامه ریزی های بسیار خوبی را در دستور کار قرار داده و در این راستا همکاری سایر دستگاه های دولتی مسئول نیز قابل توجه و مطلوب بود.

مدیر کل هماهنگی امور استان های سازمان تعزیرات حکومتی کشور بیان داشت: عملکرد و اقدامات این سازمان در تقابل با مردم و کسبه نیست و ما تلاش خواهیم کرد تا ضمن اعمال قانون از حقوق فروشنده و خریدار در حوزه های مختلف دفاع و همچنین از سودجویی افراد فرصت طلب در این بخش ها جلوگیری کنیم.

جوانشیری بیان داشت: بدون هماهنگی و تعامل مثبت و سازنده مردم با دولت، اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها امکان پذیر نیست و امیدواریم که با توجه به شرایط فعلی کشور و دستاوردهای بسیار خوبی که اجرایی این قانون به دنبال داشته در آینده نیز همچنان شاهد همکاری و مشارکت فعال مردم باشیم.

در این مراسم ضمن تجلیل از خدمات "حمید رضا کیوانفر" که طی چند سال اخیر به عنوان مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان فعالیت کرده بود، "منوچهر رستمی" به عنوان مدیر کل جدید معرفی و از امروز فعالیت های خود را در این استان آغاز خواهد کرد.