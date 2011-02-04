کشف پروتئینی برای تقویت حافظه بلند مدت

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مدرسه پزشکی "ماونت سینای" نیویورک پروتئینی به نام "فاکتور دو رشد انسولین- مانند" (IGF-II) را که نوعی هورمون است یافتند که همانند یک اکسیر تقویت کننده حافظه به کار می رود.

نتایج این کشف می تواند راههای درمانی جدیدی را برای مبارزه با بیماریهای چون آلزایمر به ارمغان بیاورد.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "از سالهای قبل در حال انجام تحقیقاتی برای بررسی مکانیزمهای بیولوژیکی که منجر به تشکیل خاطرات جدید می شوند هستیم. همچنین بر روی مکانیزم چگونگی یادآوری خاطرات پردازش و ذخیره شده در ذهن تحقیق می کنیم."

وی افزود: "ما کشف کردیم که در طول یادگیری، سطوح فاکتور دو رشد انسولین- مانند در هیپوکامپ افزایش می یابد، این منطقه مغزی برای تشکیل حافظه بلند مدت بسیار مهم است. زمانی که ما مانع افزایش IGF-II شدیم مشاهده کردیم که حافظه بلند مدت شکل نگرفت."

این محققان با تزریق IGF-II به دستگاه گردش خون موشهایی که ترشح این هورمون در مغز آنها متوقف شده بود نشان دادند که IGF-II به این حیوانات اجازه داد که موقعیتهای خطر را به یاد آورند و از نزدیک شدن به آنها اجتناب کنند.

براساس گزارش نیچر، این دانشمندان اظهار داشتند: "این پروتئین حافظه تنها زمانی اثر اکسیری دارد که در فازهای فعال یادگیری تزریق شوند، یعنی در لحظه ای که در آن یادگیری اتفاق می افتد. ما دریافتیم که این اثر اکسیری به دلیل یک گیرنده ویژه مولکول IGF-II ایجاد می شود. این گیرنده قادر است بر حضور مواد شیمیایی دیگری که بر روی مغز اثر تحریک کننده دارند تاثیر بگذارد."