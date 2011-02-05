پنتاگون نگران تبدیل جنگ عراق به "جنگ فراموش شده" است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریستین ساینس مونیتور می نویسد : مقامات عالی آمریکا معتقدند که عراق درست همانند افغانستان در خطر تبدیل شدن به یک جنگ فراموش شده است .

کپیتال هیل در هفته گذشته جلسه استماعی با موضوع وضعیت عراق برگزار کرد و در این جلسه پنتاگون گزارش های خود از وضعیت حاکم بر این کشور را ارائه کرد.

این در حالی است که بر اساس توافق میان بغداد و واشنگتن نظامیان آمریکایی باید در سال جاری از عراق خارج شوند اما برخی از مقامات ایالات متحده صحبت از لزوم ادامه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور می کنند.

پیش از آغاز جلسه استماع، سناتور جان مک کین در کنگره با جیمز جفری‌، سفیر آمریکا در عراق و ژنرال لوید جیمز آستین سوم،‌ فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق دیدار کرد.

سناتور مک کین‌، عضو عالی رتبه کمیته نیروهای مسلح سنا اعلام کرد: حتی دو سال پیش نمی ‌توانستیم فکر کنیم که به نقطه ‌ای خواهیم رسید که اکثر آمریکاییها و در واقع برخی از مردم واشنگتن عراق را فراموش کنند؛ اما این زمان فرا رسیده و همانقدر که شاهد موفقیت نسبی و به ویژه موفقیت طرح افزایش ناگهان سربازها هستیم به صورت خطرناکی عراق را مورد بی ‌توجهی قرار داده‌ایم.

سفیر آمریکا درعراق نیز گفت که عراق نیز شاهد احیای مجدد القاعده و قدرتمند شدن مشکل آفرین منطقه ‌ای است.

ژنرال لوید آستین نیز هشدار داد که گروه‌هایی مثل القاعده همچنان دولت عراق‌، نیروهای امنیتی این کشور و غیر نظامیان آن را مورد هدف قرار خواهند داد تا توجه رسانه ‌ها را جلب کرده و نشان دهند که دولت این کشور قادر نیست امنیت را برای مردمش فراهم کند علاوه بر این شهر کرکوک در منطقه نفت‌ خیز شمال عراق هنوز درگیر مناقشات بین اعراب جنوبی و کردهای شمال است.

کارل لوین‌، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا نیز گفت:‌ با توجه به شرایطی که قرارداد امنیتی فراهم کرده و طبق آن تمام سربازهای ما باید تا دسامبر سال جاری از عراق خارج شوند، مشخص نیست که آیا دولت مالکی پس از دسامبر نیز خواستار حضور بیشتر سربازهای آمریکایی خواهد بود یا خیر.