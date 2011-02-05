سیل 30 واحد مسکونی در خراسان جنوبی را ویران کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی آخوندی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در هفته گذشته در راستای پیشگیری از حوادث هشدارهای هواشناسی به تمام فرمانداران، شهرداران و دستگاه‌های زیرمجموعه ستاد حوادث ابلاغ شد.

وی با اشاره به آمادگی مناسب فرمانداران شهرستان‌ها حتی در روزهای تعطیل برای بارندگی ادامه داد: بارندگی در چند روز اخیر بر اساس برآوردهای فعلی به 30 واحد مسکونی در روستاهای سربیشه و نهبندان خسارت وارد کرده است.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه خراسان جنوبی گفت: بارندگی‌ها در میغان نهبندان 56 میلی‌ متر، سربیشه 35.2 میلی ‌متر، فتح‌آباد 32 میلی ‌متر، درمیان 21 میلی ‌متر، آرین‌شهر 28 میلی ‌متر، سهل‌ آباد نهبندان 28 میلی ‌متر و در گل فریز در بخش خوسف نیز 25 میلی ‌متر در دوره 48 ساعته بارندگی گزارش شده است که این حجم بارندگی را در استان کمتر داشته ‌ایم.

آخوندی با اشاره به توزیع 15 چادر در مناطق خسارت دیده استان بیان داشت: در حال حاضر افرادی که واحد مسکونی آنها خسارت دیده است در حسینیه‌ ها اسکان داده شده‌اند .

وی تصریح کرد: برای بازسازی به ازای هر واحد مسکونی، 10 میلیون تومان وام چهار درصد بلند مدت و تسهیلات بلاعوض یک تا 2 میلیون تومانی اعطا می ‌شود.

وی با بیان اینکه سیل در استان خسارت جانی نداشته است و تعدادی از ماشین‌آلات و خودروهای گرفتار در سیلاب به کمک نیروهای اداره راه و هلال احمر به مناطق امن هدایت شدند، اظهار داشت: تعدادی از مردم در منطقه نهبندان نیز به دلیل شرایط نامناسب تردد در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) اسکان موقت داده شدند.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه خراسان جنوبی ادامه داد: سیلاب‌ها در شهرستان‌ها با بسیج امکانات مدیریت شده و نیازی به ارسال و اعزام ماشین ‌آلات سنگین نبوده است و تنها در دوست ‌‌آباد نهبندان لودر ارسال و به دلیل گستردگی مناطق در نهبندان ماشین‌آلات سنگین برای کمک ‌رسانی بهتر ارسال شدند.

آخوندی گفت: برخی از راه‌های روستایی و عشایری به دلیل خاکی بودن دچار خسارت شده که به مرمت کامل نیاز دارد و ابنیه محورهای روستایی از جمله پل‌های کوچک، حاشیه جاده‌ها و آب‌نماها نیز به دلیل حجم آب عبوری از جاده‌ها دچار خسارت شده که اقدامات تکمیلی انجام می‌ شود.

وی با بیان اینکه میزان برآورد خسارات وارد شده به اراضی کشاورزی، باغی و قنوات نیز در دستور کار قرار گرفته است، بیان داشت: سیلاب به برخی از پروژه‌‌های نیمه تمام روستایی از جمله آبرسانی و اجرای طرح هادی روستایی خسارت وارد کرده است.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه خراسان جنوبی افزود: سیلاب در استان موجب قطع تردد هیچ محوری نشده است و تنها محور نهبندان ـ شهداد در محل آب ‌نما دچار مشکل و قطع تردد شد که شب گذشته کاملاً بازگشایی شد.

بارندگی ها در رفع خشکسالی از خراسان جنوبی تاثیری نداشته است

آخوندی اضافه کرد: هر چند بارندگی‌های اخیر برای همه خوشحال ‌کننده بود اما در کل بارندگی در برطرف شدن خشکسالی تأثیری نداشته است.

وی ادامه داد: اکثر بندهای خاکی استان از جمله سد حصار سنگی بیرجند و چهار فرسخ نهبندان بالغ بر سه متر آبگیری شده است.

مدیرکل ستاد حوادث غیرمترقبه خراسان جنوبی با بیان اینکه بالغ بر 98 درصد پیش‌بینی‌ها دقیق است، اظهار داشت: مردم باید هشدارها و اطلاعیه‌ های هواشناسی را جدی گرفته زیرا این هشدارها برای مردم است.

آخوندی افزود: مردم به هیچ وجه در مناطقی که سیلاب از روی جاده در حال عبور است بدون راهنمایی افراد مسوول از جاده عبور نکنند و ترجیحا سعی شود در این ایام از تردهای غیرضروری در محورها به ویژه محورهای روستایی خودداری شود.

وی یادآور شد: مردم باید خودامدادی و دیگر امدادی را مد نظر قرار دهند و در مواقع حوادث به هم ‌استانی ‌‌ها کمک کنند.